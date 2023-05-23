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ТАСС

Глава МИД Люксембурга считает, что только Китай может повлиять на РФ в контексте Украины

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Жан Ассельборн также указал, что Европа не может полностью отказаться от экономического сотрудничества с КНР

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн полагает, что в ситуации вокруг Украины единственным игроком, к которому может прислушаться Россия, является Китай. Такое мнение он выразил в понедельник по прибытии в Брюссель на встречу с коллегами из Евросоюза.

"Если и есть кто-то, кто имеет влияние [на Россию в ситуации вокруг Украины] <...>, то это Китай. Нравится это или нет, но это реальность", - утверждал Ассельборн.

Он также указал, что Европа не может полностью отказаться от экономического сотрудничества с КНР. "Объем товарооборота между американцами и китайцами составляет ежедневно $2,3 млрд. И по ЕС те же данные - $2,3 млрд ежедневно. Я считаю, что просто отказаться от этого не получится", - отметил министр, напомнив, что единства по вопросу возможного сокращения экономического взаимодействия с Китаем не было и среди лидеров стран Группы семи.

В то же время он считает, что нужно обсуждать с Пекином такие проблемные темы, как соблюдение прав человека, ситуация вокруг Тайваня, Гонконг. "Есть только один мультилатерализм - это ООН, нет китайского мультилатерализма", - сказал Ассельборн. 

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Страны
Китай
Люксембург
Россия
США
Тайвань
Украина
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
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