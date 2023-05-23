Ростех поможет создать первую в Африке службу санитарной авиации

ЦАМТО, 22 мая. Как уже сообщалось, холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех передал Республике Зимбабве партию из 18 "Ансатов". Ниже представлен материал на эту тему пресс-службы ГК "Ростех".

Как отметили в пресс-службе, новые легкие многоцелевые вертолеты, изготовленные на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), призваны сформировать основу санитарной авиации африканского государства.

Активное развитие сотрудничества холдинга "Вертолеты России" с Республикой Зимбабве началось в 2022 году. Был заключен ряд контрактов на поставку гражданских вертолетов Ми-17 и "Ансат" для ключевых федеральных структур Республики Зимбабве. Госкорпорация Ростех, наряду с поставкой вертолетной техники, делится успешным опытом России, где уже много лет эффективно работает Национальная служба санитарной авиации (НССА).

"Сегодня мы торжественно передаем Республике Зимбабве партию вертолетов "Ансат" российского производства. Восемнадцать "Ансатов" предназначены для санитарной авиации. Прежде всего – для спасения пациентов в труднодоступных районах. Каждый санитарный вертолет укомплектован полным набором медицинского оборудования для реанимации и неотложной помощи", – заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что создаваемая совместными усилиями программа санавиации станет первым подобным проектом на Африканском континенте. "Российские вертолеты – это настоящая летающая скорая помощь, которая экстренно прилетит на помощь в случаях, когда дорога каждая минута. Вертолет поможет спасти жизни там, где обычный транспорт ждать очень долго. До 2025 года в Республику Зимбабве будет поставлено 60 вертолетов российского производства", – отметил С.Чемезов.

Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва напомнил, что Россия передала его стране первый санитарный вертолет "Ансат" и автомобиль скорой помощи в ходе визита российской делегации в африканскую республику осенью 2022 года.

"Мы намерены и дальше развивать наше сотрудничество. Спасение людей, навыки оказания экстренной медицинской помощи – прекрасный повод для укрепления партнерства и дружбы двух наших стран. Эти вертолеты заложат основу современного медицинского авиапарка Зимбабве, помогут оперативно решать непростые задачи, порой возникающие во время стихийных бедствий в республике", – подчеркнул Э.Мнангагва.

Презентацию медицинской авиатехники для участников церемонии провели представители НССА России, которая обладает значительным опытом в сфере применения санитарной авиации. За три с небольшим года работы НССА спасены жизни 23 тыс. пациентов, из которых почти 3 тыс. – дети.

Опыт Ростеха по созданию первой службы санитарной авиации на Африканском континенте будет также представлен в ходе Второго экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка", который пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге.

"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. Конструкция винтокрылой машины позволяет оперативно трансформировать ее как в грузовой, так и в пассажирский вариант. Вертолет обладает самой просторной пассажирской кабиной в своем классе, может перевозить до 7 человек. "Ансат" сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С, подходит для эксплуатации в высокогорье. Воздушное судно многофункционально. Росавиацией одобрено применение на нем медицинского модуля, системы аварийного приводнения, оборудования для пожаротушения, а также для проведения поисково-спасательных работ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".