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РИА Новости

В МИД прокомментировали угрозы ударов по Крыму

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Вид на Черноморское побережье Крыма
Вид на Черноморское побережье Крыма.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Рябков: Россия найдет способ не допустить реализации угроз возможных ударов по Крыму

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крым - часть РФ, Россия найдет, как не допустить этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление Джейка Салливана.

"Мы найдем способ, как не допустить реализации подобных угроз. Нет сомнений в том, что территориальная целостность РФ, как и ее безопасность, будут надежно обеспечены", - подчеркнул замминистра.

В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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