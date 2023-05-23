Республика Корея рассмотрит полученный от Украины список "нелетального оружия"

В Сеуле планируют предоставить Киеву необходимые предметы в ближайшее время

СЕУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Республики Корея начало рассмотрение списка военного оборудования нелетального характера, который президент Украины Владимир Зеленский передал своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю. Об этом в понедельник заявил официальный представитель ведомства Чон Ха Гю.

"Основываясь на [результатах] обсуждений лидеров двух стран, министерство начало рассмотрение, чтобы быстро предоставить необходимые Украине предметы. Мы оперативно рассмотрим пункты, поставки по которым мы можем осуществить, такие как техника для разминирования и машины экстренной эвакуации", - сказал Чон Ха Гю. Он добавил, что объявит о планах по оказанию дополнительной помощи, если она будет согласована.

В воскресенье президент Республики Корея Юн Сок Ёль впервые встретился с Зеленским на полях саммита Группы семи в Хиросиме. Уже в Сеуле он добавил, что получил от Зеленского список "нелетального оружия", на которое рассчитывает Киев. Южнокорейский лидер сказал, что приложит усилия, чтобы Киев оперативно получил необходимые ему предметы. Он пояснил, что жена президента Украины Елена Зеленская ранее в ходе поездки в Сеул попросила его о технике для разминирования и машинах скорой помощи. В Telegram-канале первая леди Украины указала, что попросила также о средствах ПВО.

По результатам встречи Юн Сок Ёля и Зеленского в Хиросиме южнокорейская сторона сообщила, что президент обещал Киеву оказывать дипломатическую, экономическую и гуманитарную помощь, а также поставить технику для разминирования и машины скорой помощи.

До встречи представитель офиса президента сказал, что Республика Корея будет руководствоваться собственными принципами и мнением, даже если Зеленский запросит поставки вооружений в ходе встречи. Республика Корея к настоящему моменту оказывала Киеву гуманитарную помощь, но не передавала летальное оружие. В апреле Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки оружия в случае "грубых нарушений законов войны".