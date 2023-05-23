Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет

Врио главы ДНР Пушилин: система ПВО быстро находит методы противодействия обстрелам

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Система ПВО в ДНР достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя возможность перехвата дальнобойных ракет.

"Наша ПВО достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам… Я уверен, справимся", - сказал Пушилин.

Что касается обстрела Мариуполя из дальнобойных ракет 18 мая, врио главы ДНР усомнился в его военной целесообразности.

"Мы связываем это с тем, что обстрел произошел накануне 20 мая, знаковой даты для Мариуполя. Ракеты упали в районе старого аэродрома. Что было целью - не совсем понятно, ракеты дорогостоящие. Но дальность ракет позволяет украинскому режиму уже в той зоне довершать обстрелы", - отметил Пушилин.