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ТАСС

Роскосмос готовится запустить наземную станцию космической поисковой системы КОСПАС-САРСАТ

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Новые спутники системы КОСПАС-САРСАТ исключат «слепые зоны» и двух- трехчасовые задержки сигнала с терпящих бедствие кораблей и судов. Иллюстрация с сайта холдинга «Российские космические системы»
Новые спутники системы КОСПАС-САРСАТ исключат «слепые зоны» и двух- трехчасовые задержки сигнала с терпящих бедствие кораблей и судов. Иллюстрация с сайта холдинга «Российские космические системы».

В госкорпорации сообщили, что станция состоит из антенного поста и программно-аппаратного комплекса

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Земная станция международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ готовится к вводу в эксплуатацию на предприятии "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (ИСС Решетнева, входит в Роскосмос). Об этом в понедельник сообщили в госкорпорации.

"В компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") готовится к вводу в эксплуатацию земная станция международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ", - говорится в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что станция состоит из антенного поста и программно-аппаратного комплекса. Они предназначены для приема и обработки сигналов аварийных радиобуев. "Использование станции совместно с космическим аппаратом-ретранслятором "Луч-5В" значительно расширит возможности системы КОСПАС-САРСАТ по спасению людей, терпящих бедствие на море, в воздухе и на суше", - указали там.

По данным госкорпорации, в монтажных и пусконаладочных работах, а также испытаниях станции принимали участие и другие предприятия Роскосмоса, например, холдинг "Российские космические системы", Особое конструкторское бюро МЭИ и компания "Спутниковая система "Гонец".

Международная спутниковая система КОСПАС-САРСАТ предназначена для обнаружения и определения местоположения судов, самолетов и других объектов, попавших в аварию. Система образована в 1979 году и впервые успешно применена в Канаде 10 сентября 1982 года. Сигнал бедствия от экипажа легкого самолета тогда поймал и передал канадской наземной спасательной станции советский спутник "КОСПАС-1". Всего за время эксплуатации международной системы было спасено уже более 60 тыс. человек. Доступ к данным системы предоставляется всем государствам на безвозмездной основе.

В российском сегменте группировки КОСПАС-САРСАТ работают низкоорбитальный метеорологический спутник "Метеор-М" №2-2, два навигационных аппарата "Глонасс-К", геостационарные спутники-ретрансляторы "Луч-5А" и "Луч-5В", а также гидрометеорологические аппараты "Электро-Л" № 2, "Электро-Л" № 3 и "Арктика-М" № 1. 

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