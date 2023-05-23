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ЦАМТО

Госкомвоенпром подписал на "MILEX-2023" контракты на рекордную сумму

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Источник изображения: Роман Азанов/ ТАСС

ЦАМТО, 22 мая. Госкомвоенпром Республики Беларусь подписал на оружейном салоне "MILEX-2023" контракты на рекордную сумму – 265 млн. долл.

Об этом заявил глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Дмитрий Пантус отметил, что форум набирает популярность: в этом году в нем приняли участие 28 официальных делегаций из 19 стран, а в целом в выставке приняли участие более 30 государств.

Торжественная церемония закрытия XI Международной выставки вооружения и военной техники "MILEX- 2023" состоялась 20 мая. В церемонии приняли участие заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Андрей Федин и председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрий Пантус.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.

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Белоруссия
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