Госкомвоенпром подписал на "MILEX-2023" контракты на рекордную сумму

ЦАМТО, 22 мая. Госкомвоенпром Республики Беларусь подписал на оружейном салоне "MILEX-2023" контракты на рекордную сумму – 265 млн. долл.

Об этом заявил глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Дмитрий Пантус отметил, что форум набирает популярность: в этом году в нем приняли участие 28 официальных делегаций из 19 стран, а в целом в выставке приняли участие более 30 государств.

Торжественная церемония закрытия XI Международной выставки вооружения и военной техники "MILEX- 2023" состоялась 20 мая. В церемонии приняли участие заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Андрей Федин и председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрий Пантус.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.