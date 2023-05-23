ВМС Республики Корея получили новый фрегат FFX-2

ЦАМТО, 22 мая. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) 19 мая сообщило о принятии на вооружение ВМС страны 2800-тонного фрегата УРО проекта FFX-2 (также известны как "Тэгу" и "Ульсан" Batch-II).

Церемония передачи фрегата (826) "Чхонан" (Cheonan) состоялась на военно-морской базе в Чанвоне. Корабль получил название в честь корвета ВМС Республики Корея, который, предположительно, был торпедирован КНДР в 2010 году.

(826) "Чхонан" является седьмым кораблем проекта FFX-2. Он был спущен на воду 9 ноября 2021 года на судостроительном предприятии компании Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане. Ожидается, что до конца этого года фрегат будет развернут для выполнения задач в Желтом море.

Как сообщал ЦАМТО, в общей сложности ВМС Республики Корея заказали 8 фрегатов проекта FFX-2. Корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая патрулирование территориальных вод и исключительной экономической зоны, борьбу с подводными лодками противника, противовоздушную оборону, ведение разведки, проведение поисково-спасательных операций. Корабли предназначены для замены устаревших 1500-тонных фрегатов и 1000-тонных корветов.

Контракт стоимостью 322,6 млрд. вон (305,8 млн. долл.) на строительство головного фрегата проекта FFX-2 Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) подписало с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) в декабре 2013 года. Головной корабль, (818) "Тэгу" (Daegu), был принят на вооружение 6 марта 2018 года. Второй построенный DSME фрегат, (819) "Кеннам", был передан ВМС Республики Корея 31 декабря 2020 года.

3-й и 4-й корабли были построены компанией Hyundai Heavy Industries. Контракт на постройку 5-го и 6-го фрегатов DAPA заключило с DSME, а 7-го и 8-го – с Hyundai Heavy Industries. Последний из заказанных фрегатов, "Чхунчхон" (Chuncheon), был спущен на воду 22 марта 2022 года. Поставку всех кораблей планируется завершить в 2023 году.

Длина фрегата FFX-2 составляет 122,1 м, ширина – 14 м, стандартное водоизмещение – 2800 т, полное водоизмещение – 3650 т. Корабль оснащен комбинированной силовой установкой типа CODLOG с одной турбиной MT30 компании Rolls-Royce и четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 4000 M53B. Максимальная скорость фрегата – 30 узлов, дальность хода – 4500 морских миль на скорости 18 узлов. Экипаж – 124 человека.

Корабль вооружен 127-мм артиллерийской установкой Mk-45 Mod.4, 20-мм ЗАК "Фаланкс" Блок.1B, 16-контейнерной вертикальной пусковой установкой K-VLS ЗРК K-SAAM южнокорейского производства, ПКР SSM-700K Haeseong и КР SSM-701K Haeryong, двумя 324-мм трехтрубными торпедными аппаратами с торпедами K745 Blue Shark. Система SQR-250K TASS используется для обнаружения, идентификации и сопровождения подводных лодок противника. Корабль может нести один средний вертолет.