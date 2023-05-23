Американцы: где же это распиаренное украинское контрнаступление?

Американцы: затягивая контрнаступление, Украина проигрывает России

Затягивая с контрнаступлением, Украина уже проигрывает России, пишет Newsweek. Автор указывает, что российские войска получили время для укрепления своих оборонительных линий. Украинский контрнаступ "может превратиться для Украины в кровавую баню", пишут читатели.

Джон Джексон

Судя по некоторым моментам, Наталия Галибаренко, посол Украины при НАТО, пытается умерить ожидания относительно грядущего контрнаступления Украины против российских войск.

Согласно переводу ее интервью, приведенном изданием The Kyiv Independent, Галибаренко сказала литовскому СМИ LRT, что важно понимать: "одно контрнаступление не может определить ход всего военного конфликта". По ее словам, для достижения результата может потребоваться "несколько контрнаступлений".

Украина уже много месяцев готовится к масштабному контрнаступлению, причем официальные лица первоначально заявляли, что оно будет начато этой весной. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что Киев откладывает контратаку против России, потому что его армия может понести слишком большие потери из-за того, что он охарактеризовал как "недостаточное количество западного оружия".

"Сейчас мы говорим нашим международным партнерам: будьте терпеливы, не давите на нас слишком сильно, — сказала Галибаренко LRT, сообщает Independent. — Сегодня важнее подумать о том, что еще можно сделать, чтобы это контрнаступление было успешным".

"Главная цель любой контратаки — освободить как можно больше территории. Но здесь, в штаб-квартире НАТО, я объяснила, что мы не должны возлагать все наши надежды на одну контратаку переоценивать ее значение", — сказала она.

Украина провела удачные контрнаступления в 2022 году. Но предстоящая кампания получила необычно широкое освещение в СМИ и со стороны официальных лиц обеих противостоящих на Украине сторон.

Кто-то предполагает, что контрнаступление уже началось. В их число входит Евгений Пригожин, руководитель российской ЧВК "Вагнер", который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, украинское контрнаступление идет "полным ходом".

Согласно сообщению Independent об интервью Галибаренко LRT, "очень хорошо", что до сих пор не известны подробности о том, где и когда произойдет контрнаступление.

Профессор Школы политики и государственного управления Университета Джорджа Мейсона Марк Кац заявил Newsweek, что, по его мнению, Галибаренко "преуменьшает важность предстоящего украинского наступления, чтобы сдержать западные ожидания".

"Если бы она или любой другой украинский чиновник заявили, что это контрнаступление будет решающим, то любое достижение, кроме именно такого, выглядело бы как провал, — сказал Кац. — Напротив, указывая на то, что предстоящее контрнаступление Украины не изменит ход конфликта, она не вызывает необоснованных ожиданий, а создает почву для положительной реакции Запада на любые успехи, которые, возможно, будут достигнуты против России".

Профессор Кац добавил: "Самая близкая аналогия с тем, что она делает, — это то, как корпорации здесь, в США, преуменьшают ожидания относительно того, какими будут их предстоящие квартальные доходы, и часто им удается „превзойти ожидания“, когда объявляются фактические результаты".

"Украинские официальные лица делают подобные заявления еще и для того, чтобы заставить российских военных стратегов гадать, — сказал Newsweek профессор политологии Северо-Западного университета Уильям Рино. — В действительности же все эти сказки о „весеннем наступлении“ могут быть уловкой, предназначенной только для того, чтобы побудить российское командование разместить свои войска в неправильных местах и сосредоточиться на ошибочных военных стратегиях для подготовки к классическому контрнаступлению, которое может и не состояться".

"Манипуляции Украиной ожиданиями Запада и России могут на самом деле быть способом ускорить политический исход украинского конфликта. Вообще манипулирование нарративами — важная часть любой военной стратегии, и мы видим этот элемент в заявлениях Киева", — сказал Рино.

Комментарии читателей

MZ

Закачка миллиардов (денег налогоплательщиков) на Украину не поможет ей выиграть конфликт. А Зеленский-клоун носится по миру, выпрашивая еще больше долларов.

william barker

Западные поставщики вооружений для Украины "больше болтали, чем делали", то есть не полностью поставили Киеву обещанное вооружение. Украина получила 1/3 обещанных танков (300) и около 50% бронетранспортеров (500). Это и обосновывает предыдущий осторожный комментарий Зеленского о готовности к контрнаступлению. Создается такое впечатление, будто западные страны специально настраивают Украину на неудачу или, в лучшем случае, на достижение чего-то меньшего, чем заявленные цели победы. Тем не менее, в западных сообщениях говорится, что Украина получила 97% обещанного, так что явно здесь имеет место какой-то непонятный диссонанс.

Daniel Staggers

Так где же это распиаренное контрнаступление? Что-то я никакого контрнаступления не вижу!

HH Victor

Судя по всему, вояки в Пентагоне сегодня будут немного нервничать. Российское оружие оказалось лучше систем HIMARS и Patriot.

Colt Baldwin

На сегодняшний день Байден дал этому попрошайке Зеленскому более 140 миллиардов долларов! Плюс танки, артиллерия, ракетные батареи "Патриот", транспортные средства, стрелковое оружие, боеприпасы и т.д. и т.п. И этот попрошайка не может начать наступление?? Война в Персидском заливе обошлась гораздо дешевле — всего в 61 миллиард!

Rogar Brown

Вот вам и вся благодарность Украины за западную помощь. "Слишком мало и слишком поздно!"

И еще. Совершенно очевидно, что Newsweek блокирует безобидные комментарии, противоречащие его политической концепции. Вы не смеете даже намекнуть на какую-либо критику в адрес нынешней американской администрации. Создается такое впечатление, что даже в Москве меньше цензуры, чем в Newsweek.

Robert Atkins

Вы совершенно правы!

MZ

Территория под названием У-К-Р-А-И-Н-А всегда была бурлящим котлом проблем: преступность, коррупция, воровство, нулевая лояльность к Правилам и Закону. Украинцы всегда были и всегда будут уродливым детищем славян.

1 cent

Какой из Зеленского генерал?

Чем дольше он будет ждать, тем труднее будет украм освободить свою территорию.

Русские насмерть окапываются в укреплениях.... в конце концов у них будет преимущество.

Бахмут может стать как раз для них началом контрнаступления....

Как сказал Пригожин: "После Бахмута будем двигаться на запад километр за километром".

Kory Wannamaker

Такое впечатление, что Россия снова воюет с нацистами. Но на этот раз ситуация сильно отличается от той, что была во Второй мировой войне. Теперь наше правительство США встало на сторону фашистской оси.

Неудивительно, что многие из нас, американцев, не поддерживают наше тираническое правительство "глубинного государства".

John

Украине нужно что-то делать и довольно быстро. Ведь в течение многих месяцев они ... просили ... огромное количество оружия и помощи, обещая "весеннее наступление". Запад сделал свое дело. Теперь очередь за Украиной.

Это не обязательно должен быть День D, похожий на высадку в Нормандии в 1944 году. Однако страны-союзники потеряют интерес к поддержке Украины, если ей нечего будет им предъявить существенного.

G P

Этот кровавый военный конфликт (который вообще-то не должен был случиться) стал жестокой реальностью.

Русские усвоили его уроки, окопались и ждут.

Российская спецоперация изначально была импровизированной с использованием плохо обученных новобранцев в надежде добиться быстрого урегулирования путем переговоров.

Но сейчас русские обосновались на хорошо подготовленной оборонительной позиции, имеют технику и достаточную численность войск и могут вынести больше потерь, чем Украина.

При современных передовых технологиях украинское контрнаступление имеет очень высокий риск превратиться в суровую кровавую баню для Украины.

Страны НАТО не способны поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, не рискуя для себя серьезными политическими и экономическими последствиями. А Китай и Россия отлично это знают.

Sam Notamillennial

Я читал, что "уки" потеряли более 1700 человек за один день, чтобы отбить какую-то маленькую часть Бахмута. Посмотрите на картинку в этой статье с изображением украинских солдат... Это же не юноши. Это старики. На Украине закончились молодые бойцы. Все с Украиной кончено!

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