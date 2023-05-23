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ТАСС

Модификация "Краснополя" для применения с БЛА прошла опытную эксплуатацию

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Уничтожение высокоточным боеприпасом «Краснополь» замаскированного пункта управления ВСУ
Уничтожение высокоточным боеприпасом «Краснополь» замаскированного пункта управления ВСУ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что на испытаниях боеприпас показал положительные результаты

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Опытная эксплуатация версии корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" для применения с беспилотных летательных аппаратов (БЛА) завершена успешно. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" на прошедшей выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.

"Разработка модифицированного корректируемого управляемого боеприпаса для применения с беспилотных авиационных носителей завершена. Проведена опытная эксплуатация изделия с положительными результатами", - сообщили в холдинге.

Ранее в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы") сообщили о разработке модификации "Краснополя" для применения с воздушных носителей.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь", помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части - 8 кг. Целеуказатель "Краснополя" способен захватывать одновременно до трех целей.

Последняя модификация снаряда "Краснополь-М2" имеет калибр 155 мм и большую дальность стрельбы (26 км). Также повышена точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, есть возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 прошла в Минске 17-20 мая. Всего в единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", было представлено более 150 образцов вооружения и техники 

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Краснополь
Компании
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