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РИА Новости

В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса "Гермес"

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Противотанковый ракетный комплекс "Гермес"
Противотанковый ракетный комплекс "Гермес".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

КБП: в России продолжаются испытания нового ракетного комплекса "Гермес"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса "Гермес" для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе КБП (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").

"Ведутся испытания комплекса "Гермес". Решение о поставке будет принято по результатам испытаний", - сказали в компании.

Там добавили, что "работы по модернизации комплекса "Гермес" продолжаются с учетом изменения обстановки и задач".

Комплекс "Гермес" предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов. Ракета базовой версии развивает скорость до 1,3 тысячи метров в секунду и имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов.

"Гермес" может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа. Ракеты комплекса обладают высокой точностью поражения. Боеприпас летит к цели сначала за счет навигационных сигналов с земли, затем по данным бортовой инерциальной навигационной системы. Прибыв в район цели, ракета захватывает ее собственной головкой самонаведения.

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Страны
Россия
Компании
КБП
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