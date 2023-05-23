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Спущен на воду девятый пограничный патрульный корабль проекта 22120

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Как сообщают, 20 мая 2023 года на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге традиционно без особой огласки был произведен спуск на воду пограничного патрульного корабля 2-го ранга "Подольск" проекта 22120 (шифр "Пурга") с предположительным заводским номером 058 (бортовой номер "458"), строящегося для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Это девятый корабль проекта 22120, причем ни о заказе данной единицы, ни о начале ее строительства ранее публично не сообщалось.

Спущенный на воду на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" строящийся для Пограничной службы ФСБ России девятый пограничный патрульный корабль "Подольск" проекта 22120 (предположительный заводской номер 058). Санкт-Петербург, 20.05.2023 (с) Curious / forums.airbase.ru

"Подольск" стал первым кораблем проекта 22120, получившим вооружение - в виде 30-мм шестиствольной артиллерийской установки АК-630 на баке.

Напомним, что данный проект 22120 (шифр "Пурга") был изначально разработан ООО "ПКБ "Петробалт" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ) по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование проекта продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России, причем первоначально единицы проекта 22120 классифицировались в Пограничной службе как пограничные патрульные суда (ППС), а с 2018 года - как пограничные патрульные корабли (ППК) 2-го ранга, но при этом периодически даже официально иногда именуются пограничными патрульными судами. Доработка проекта для нужд Пограничной службы была осуществлена под эгидой ЗАО "Спецстройпроект" (Москва).

Головное патрульное судно проекта 22120 с заводским номером 050 было заложено на ОАО "Морской завод "Алмаз" (в настоящее время - Василеостровская площадка ПАО СФ "Алмаз") изначально для ФТС РФ 25 июня 2006 года и после достройки уже для нового заказчика вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 29 апреля 2011 года как ПС-581. Осенью 2011 года Северным морским путем судно перешло к месту постоянно базирования в Невельск на Сахалине, затем оно переименовывалось в ППС-824, затем в ПС-824, а в июле 2017 года получило название "Контр-адмирал Колчин Е.С.".

Вслед за ним с 2011 года к настоящему времени на СФ "Алмаз" по различным контрактам для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России было построено еще шесть патрульных кораблей этого проекта, несколько отличающихся друг от друга - "Контр-адмирал Дианов" (изначально ПС-825, заводской номер 051, введен в строй 5 июля 2013 года), "Камчатка" (заводской номер 052, введен в строй 23 ноября 2018 года), "Забайкалье" (заводской номер 053, введен в строй в июле 2019 года), "Таймыр" (заводской номер 054, введен в строй 10 июля 2020 года), "Адмирал Угрюмов" (заводской номер 055, введен в строй 16 августа 2021 года) и "Ладога" (заводской номер 056, введен в строй 29 сентября 2021 года).

В настоящее время ППК "Контр-адмирал Колчин Е.С.", "Контр-адмирал Дианов" и "Адмирал Угрюмов" базируются на Невельск на Сахалине, а "Камчатка", "Забайкалье" и "Таймыр" - на Петропавловск-Камчатский на Камчатке. ППК "Ладога" базируется на Мурманск, куда он прибыл 25 августа 2022 года.

Восьмой корабль в серии проекта 22120 ППК-831 (заводской номер 057) был спущен на воду СФ "Алмаз" 26 апреля 2022 года, подъем флага на нем был произведен 30 сентября 2022 года. Сообщалось, что корабль должен был получить название "Роман Чемерюк", но точные сведения о присвоении ему этого наименования отсутствуют. По известным данным, корабль до сих пор остаётся на Балтике.

Теперь спущен на воду девятый патрульный корабль этого типа "Подольск" с предположительным заводским номером 058. Сейчас на СФ "Алмаз" также строится десятый корабль этого проекта "Уфа" (предположительный заводской номер 059), спуск которого намечен тоже на 2023 год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Компании
Спецстрой России
Проекты
2020-й год
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