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ТАСС

Спутники для создания 3D-модели Земли "Аист-2Т" запустят на "Союзе"

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Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 с космодрома «Восточный»
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 с космодрома «Восточный».
Источник изображения: © РИА Новости, Марина Лысцева ТАСС/POOL

Представитель Роскосмоса Виталий Мироничев ранее сообщил, что запуск спутников состоится в 2024 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Космические аппараты "Аист-2Т", которые предназначены для стереоскопической съемки Земли, будут выведены на ракете-носителе "Союз-2", а не на "Ангаре". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос).

"Космические аппараты "Аист-2Т" в настоящее время находятся на стадии изготовления и ожидают поступления части бортовой аппаратуры. Космические аппараты будут выведены на орбиту ракетой-носителем "Союз-2", - отметили в пресс-службе.

В марте представитель Роскосмоса Виталий Мироничев сообщил на совещании с представителями органов исполнительной власти, что запуск спутников "Аист-2Т", который был запланирован на 2023 год, состоится в 2024 году.

В июне 2022 года Дмитрий Рогозин, который на тот момент занимал пост гендиректора Роскосмоса, сообщил, что спутник "Аист-2Т" станет нагрузкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" во время первого пуска с космодрома Восточный в декабре 2023 года.

"Аист-2Т" - российский малый космический аппарат, созданный на базе одноименной спутниковой платформы РКЦ "Прогресс" совместно с Самарским государственным аэрокосмическим университетом и предназначенный для отработки и демонстрации технологий создания микроспутников. 

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