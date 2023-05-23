Войти
РИА Новости

В Белоруссии пообещали "отрезвить горячие головы" в Европе

512
0
0
Подготовка к запуску ракеты
Подготовка к запуску ракеты.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Казак

Помощник министра обороны Белоруссии: страна готова отрезвить горячие головы в Европе

МОСКВА, 21 мая/ Радио Sputnik. Белоруссия готова "отрезвить горячие головы" в Европе, если они захотят осуществить агрессию в отношении республики, заявил помощник белорусского министра обороны Леонид Касинский.

"Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить. Летные силы прошли переоборудование для того, чтобы являться средством ношения ТЯО (тактического ядерного оружия, – ред.). Наши военнослужащие прошли полный курс обучения в части касающихся комплексов С-400, так и ракетных систем "Искандер"", – сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

Президент России Владимир Путин 24 марта заявил, что Москва и Минск договорились к началу лета разместить элементы ТЯО на территории Белоруссии.

Радио Sputnik также сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал восстановить площадки для пуска оснащенных ядерными боеголовками "Тополей".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
04.05.2023
Минобороны РФ: дополнительные шаги по обеспечению безопасности Союза России и Белоруссии стали ответом на действия НАТО
30.03.2023
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
11.02.2022
От Бреста до Владивостока
28.01.2022
У Путина появился шанс свергнуть порядок в Европе
08.04.2021
Svenska Dagbladet (Швеция): Россия наращивает военную мощь в Калининграде, и это угрожает Швеции
07.10.2020
Закавказье: султан и дроны
25.12.2017
Надежная защита страны: Россия будет развивать "умную" армию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:52
  • 49963
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:26
  • 162
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:21
  • 19
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»
  • 23.05 18:09
  • 15
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 17:03
  • 7
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 16:50
  • 82
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.05 16:04
  • 2
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
  • 23.05 15:42
  • 0
Руководство Польши и Литвы «выкручивает руки» своим гражданам за желание жить мирно
  • 23.05 15:05
  • 1
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта
  • 23.05 11:20
  • 0
Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью
  • 23.05 04:10
  • 1
Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса
  • 23.05 04:03
  • 1
Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"