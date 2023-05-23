В Белоруссии пообещали "отрезвить горячие головы" в Европе

Помощник министра обороны Белоруссии: страна готова отрезвить горячие головы в Европе

МОСКВА, 21 мая/ Радио Sputnik. Белоруссия готова "отрезвить горячие головы" в Европе, если они захотят осуществить агрессию в отношении республики, заявил помощник белорусского министра обороны Леонид Касинский.

ред.). Наши военнослужащие прошли полный курс обучения в части касающихся комплексов С-400, так и ракетных систем "Искандер"", – "Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить. Летные силы прошли переоборудование для того, чтобы являться средством ношения ТЯО (тактического ядерного оружия, –ред.). Наши военнослужащие прошли полный курс обучения в части касающихся комплексов С-400, так и ракетных систем "Искандер"", – сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

Президент России Владимир Путин 24 марта заявил, что Москва и Минск договорились к началу лета разместить элементы ТЯО на территории Белоруссии.

Радио Sputnik также сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал восстановить площадки для пуска оснащенных ядерными боеголовками "Тополей".