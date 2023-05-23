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ТАСС

Белоруссия пересмотрела систему боевой подготовки армии на фоне конфликта на Украине

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Ракетные компексы «Искандер» и зенитные системы семейства С-300 переданы белорусским военным, которые приступили к освоению новых видов оружия. Фото Владимира Карнозова
Ракетные компексы «Искандер» и зенитные системы семейства С-300 переданы белорусским военным, которые приступили к освоению новых видов оружия. Фото Владимира Карнозова.

Как отметил помощник главы Минобороны республики Леонид Касинский, белорусские военные полностью готовы обеспечить работу ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных систем С-400

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Белоруссия принципиально пересмотрела систему боевой подготовки армии, вопросы модернизации и оснащения вооруженных сил с учетом боевых действий на Украине. Об этом заявил в воскресенье помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский в эфире телеканала ОНТ.

"Сегодня мы пришли к выводу, что решения необходимо принимать в рамках реального времени. Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению вооруженных сил новыми перспективными образцами вооружения и техники", - сказал Касинский. По его словам, не стоит сбрасывать со счетов некоторые образцы военной техники, про которые еще до конфликта на Украине эксперты пытались сказать что, к примеру танк, - это уже оружие прошлого. "На самом деле, это не так", - отметил он.

По его словам, белорусские военные в настоящее время полностью готовы обеспечить работу ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных систем С-400. "Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить, - сказал Касинский. - Летные силы прошли переоборудование для того, чтобы являться средством ношения тактического ядерного оружия".

Ранее сообщалось, что белорусские военнослужащие прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. 

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