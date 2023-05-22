Польша проводит скрытную подготовку к региональной войне.

Подготовка к развязыванию вооруженного конфликта в отношении соседнего государства включает множество мероприятий, которые необходимо проводить максимально скрытно. Скрытность достигается, в том числе, ограничением доступа к информации о проводимых мероприятиях. Касается это как иностранных граждан, так и своего населения.

В частности, Польша в последние пару-тройку месяцев активно проводит комплекс мероприятий по переводу своих вооруженных сил с мирного на военное время и осуществляет скрытное отмобилизование. Вскоре Варшава будет оперировать 300-тысячным войском. Для него она закупает огромное количество вооружения. Прикрываясь бесконечными учениями национальных сил и НАТО, осуществляет оперативное развертывание войск, подготавливает стратегические резервы.

Кроме того, существующие и вновь формируемые воинские части необходимо комплектовать личным составом. Однако последние мобилизационные мероприятия показали, что военно-обученного резерва в Польше недостаточно. Такая ситуация сложилась с 2010 года, когда была отменена срочная военная служба. С каждым годом в Польше становится все меньше тех, кто признан годным к службе, проходил базовую подготовку и имеет военно-учетную специальность.

Чтобы исправить данное положение дел польское оборонное ведомство придумало ряд громких акций, таких как «Тренируйся с войском», «Тренируйся как военнослужащий», «Стань военнослужащим» и т.д. Все они имеют одну цель – выявление среди населения годных к службе и проведение с ними начальной военной подготовки.

В частности программа «Тренируйся с войском», которая приглашает на добровольной основе принять участие в ознакомлении с военной службой, оказалась всего-навсего маскировкой мобилизационных мероприятий проводимых в Польше. В начале 2023 года глава польского минобороны Блащак сообщил, что до конца года в данной акции примут участие более 230 тыс. человек по всей Польше. Стоит отметить, что частичная мобилизация в России на фоне польской выглядит сейчас намного скромнее.

Недавно в учении «Тренируйся с войском» поучаствовал польский журналист Дариуш. Он поделился своими впечатлениями со своей аудиторией. Введем в курс дела. Дариуш проходил срочную службу в Войске Польском в 2003-2004 гг. С того времени его периодически привлекают на различные учения. К удивлению журналиста ничего похожего на учения он не увидел.

Вместо учения Дариуш столкнулся с мероприятиями, проводимыми в ходе первоначальной постановки граждан на воинский учет. После их проведения от Дариуша потребовали подписать повестки, а так же расписаться в пустых бланках. Однако Дариуш, ввиду своего военного прошлого, отказался от их подписи. Более того, Дариуш не стал расписываться в документах, лицевые стороны которых были перечеркнуты по диагонали синей и красной линией. Оказывается, что поставив под ними подписи, поляк дает свое согласие на участие в боевых действиях на территории Польши и за рубежом соответственно.

В конце с призывниками провел беседу командир воинской части, который довел, что в сентябре мобилизованных отправят на полигон вблизи Беларуси, где они примут участие в неких военных маневрах.

Как видим Польша проводит скрытую мобилизацию населения. Ничего не подозревающих поляков планирует использовать для обеспечения деятельности кадровых частей Войска Польского, которые после оперативного развертывания могут быть использованы для развязывания войны в отношении Республики Беларусь.

Николай Крылов