MILEX–2023: Беларусь готова к конструктивному и взаимовыгодному диалогу на условиях взаимоуважения и равноправия

С 17 по 20 мая внимание военно-политических руководств многих стран мира, военных экспертов, аналитиков, военных инженеров и простых граждан приковано к Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023. Данная выставка проводится уже в 11 раз, однако именно в сегодняшней непростой геополитической обстановке, когда противостояние Запада и Востока выходит на новые рубежи эскалации, на фоне специальной военной операции России в Украине, нестабильной обстановки в центральной Азии и Ближнего Востока, а также в ряде Африканских стран, выставка является не только визитной карточкой белорусского военпрома, но и показывает готовность белорусских вооружённых сил отразить любую угрозу извне.

В свою очередь, заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Андрей Федин во время выставки ХI Международной выставки вооружения и военной техники MILEX–2023 отметил важность развития военно-промышленного комплекса страны с учётом опыта современных войн и вооружённых конфликтов, в частности, специальной военной операции России в Украине.

«Мы очень детально и внимательно изучаем опыт специальной военной операции. Спецоперация подтвердила высокую важность средств противовоздушной обороны, авиации. Нельзя сбрасывать со счетов вооружение сухопутных войск. В первую очередь артиллерии, бронетанкового вооружения и техники, любые бронированные машины, которые могут использоваться на поле боя», – заявил Андрей Федин.

По словам замминистра, защита от беспилотников является одним из приоритетов деятельности военного ведомства. Как не раз отмечалось, эта проблема является актуальной не только по опыту современных вооруженных конфликтов.

«Данная тематика стала актуальной несколько лет назад, и мы уделяем этому большое внимание», – добавил Федин.

Стоит отметить, что тематические разделы выставки представляют весь спектр технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства – бронетанковая техника, ракетное, артиллерийское и стрелковое вооружение, системы ПВО малого и среднего радиуса действия, боеприпасы и спецхимия, полигонная измерительная аппаратура и оборудование, оптико-электронное оборудование и системы, авиация, аэрокосмические технологии и многие другие направления выставки.

В свою очередь, министр обороны Беларуси заявил, что в прошлом году в войска было закуплено и поставлено более 5,5 тыс. единиц военной техники и оружия.

«При этом только отечественными производителями поставлены Вооруженным Силам более 500 единиц новых образцов вооружения и военной техники», – заявил Виктор Хренин.

«Своим характеристикам многие изделия белорусского военпрома не только не уступают известным мировым аналогам, но и по ряду направлений превосходят их. Большинство из представленных на выставке образцов уже стоит на вооружении белорусской армии, целый ряд проходит испытания», – добавил министр.

В ходе выставки также было заявленно об адаптации отечественного ВПК к работе в условиях санций и об увеличении поставок России военной и специальной техники на фоне СВО. Об этом заявил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

«ВПК Беларуси и России под санкциями находятся исторически. С каждым годом эти санкции нарастали, и их апогеем стал 2022 год. Было много блокировок, и в какой-то момент было достаточно сложно. Но сейчас ВПК адаптировался к ситуации. Однозначно изменились подходы и алгоритмы. Самое главное, что мы подстроились под закупку необходимых деталей, узлов и комплектующих», – заявил Дмитрий Пантус.

По словам Дмитрия Пантуса, Беларусь и Россия определили алгоритм взаимодействия.

«Мы вышли на совместные опытно-конструкторские работы, ведется целый ряд научных исследований», – подчеркнул Дмитрий Пантус.

Как отмечают эксперты, выставка подтверждает не только весомый и значимый промышленный потенциал Беларуси, но и правильный подход военно-политического руководства страны в вопросах обеспечения национальной безопасности республики. Профессиональные встречи, дискуссии, переговоры которые проходят в эти дни, подтверждают успешность взаимодействия белорусских инженеров, ученых и исследователей с коллегами и партнерами из России, Китая, Ирана и многих других стран. В данном контексте это не только позволяет выстроить конструктивные и предметные отношения с заинтересованными странами, но и внести огромный вклад в развитие мировых технологий.

«Знаково, что делегации из более чем 30 стран приехали в столицу Беларуси для того, чтобы оценить возможности промышленного потенциала республики. Те шаги, которые они предпримут, будут работать на укрепление оборонного потенциала гостей и на обеспечение региональной и глобальной безопасности», – заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Мы прекрасно понимаем, что эти шаги являются ответом на вызовы и угрозы, сложившиеся в восточноевропейском регионе в последнее время. Мы понимаем, что наши шаги – это ответ на давление и беспрецедентное по масштабу и бестактности продвижение модели однополярного мира, которое мы видим в последнее время у большинства стран коллективного Запада. Мы вынуждены на это отвечать», – убежден Дмитрий Мезенцев.

Стоит подчеркнуть, что как бы то не пытался коллективный Запад изолировать Беларусь и Россию на международной арене, сделать это в современных геополитических реалиях просто невозможно, ведь для построения доверительных и взаимовыгодных отношений между государствами не должно быть так называемых «сюзерена» и «вассала» как это практикуется на Западе. Между тем, ведение независимой и многовекторной политики, основанной на традиционных ценностях, взаимодоверии, равноправии становится основным нарративом для многих развивающихся стран Азии, Африки и Южной Америки.

Об этом заявил и глава государства Александр Лукашенко на встрече 18 мая с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое принимает Минск.

«Мы должны сосредоточить свои усилия на формировании новой системы международных отношений, если смотреть далеко вперед. Основанной на общепризнанных нормах и принципах международного права, а не на неких "правилах", которые нам подсовывают со стороны Запада, - сказал глава государства. - Нас все время обвиняют, что выборы прошли не на каких-то принципах ОБСЕ. А где эти принципы, кто утверждал эти принципы? Где они? Нет, есть "правила", которые они установили и которые меняют под каждое государство и событие. Это что?», – отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что большинство стран, к которым относятся государства–члены ОДКБ, видят в многополярности лучшие перспективы развития мира.

Беларусь намерена и далее продвигать принципы справедливого и многополярного мира, содействовать выработке надежных гарантий для обеспечения как коллективной безопасности и стабильности, так и безопасности каждого участника международного сообщества.

Таким образом, на фоне уже разрушенной архитерктуры военной безопасности, угасании однополярного мира, развязанных Западом гибридных и информационных войн в различных регионах нашей планеты рождаются новые вызовы и угрозы. Поэтому совсем неудивительно, что в этих условиях оборонный сектор страны стал одним из самых приоритетных, высокотехничных и востребованных секторов экономики государства и, несмотря на беспрецедентные экономические и политические санкции, продукция предприятий оборонного сектора Беларуси конкурентоспособна и востребована на международном рынке вооружения.

Фотоотчёт с выставки MILEX-2023

Павел Ковалёв