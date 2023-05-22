Применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей

В ближайшие месяцы США и их союзники должны определиться со сроками передачи Киеву F-16. Сейчас стороны обсуждают, сколько машин поставить. Американский легкий истребитель стоит на вооружении более 20 стран, в том числе граничащих с Украиной. В ответ России придется выделить больше самолетов для перехвата, менять тактику авиации и средств ПВО. Но больше проблем появится у самой Украины, которой негде размещать и обслуживать эти истребители.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой "долгосрочной приверженности самообороне Украины".

"Мы намерены сделать все, чтобы поддержать Украину, которая стремится отстоять суверенитет и территориальную целостность. При этом мы намерены поступать так, чтобы избежать начала третьей мировой войны", – сказал Салливан.

Это заявление появилось после того, как в пятницу президент Джо Байден сообщил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на F-16. В феврале Байден говорил, что Украина не нуждается в F-16.

Lockheed Martin, американский производитель военной техники, заявляет, что более трех тысяч F-16 находятся на вооружении в 25 странах. Франция и Польша официально выражали готовность предоставить Украине современные истребители. Но любая передача самолетов американского производства требует разрешения правительства США. Высокопоставленный представитель Пентагона Колин Каль ранее заявлял Конгрессу, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять "около 18 месяцев". Однако программа может быть сокращена до шести–девяти месяцев в зависимости от общего уровня подготовки и знаний об истребителях.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о потребности Киева в самолетах F-16. Эти легкие истребители могут летать со скоростью, вдвое превышающей скорость звука, и способны поражать цели в воздухе и на земле. По данным американской прессы, Украина рассчитывает получить от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три-четыре эскадрильи. Зеленский намеревался обсуждать этот вопрос в субботу на саммите "Большой семерки" (G7) в Хиросиме, а также на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

На планы Запада передать истребители Украине немедленно отреагировал замглавы МИД Александр Грушко, который заявил, что у Москвы "есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей". По его словам, Запад пока придерживается эскалационного сценария, который рискован для него самого.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила каналу "Звезда", что США занимаются псевдогуманизмом и вводят в заблуждение, говоря, что поставят F-16 лишь при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ. Она отметила, что слова Салливана о таких условиях поставок F-16 не соответствуют ни международному праву, ни внутреннему законодательству. "США снова занимаются любимым делом – имитацией или подтасовкой данных, чтобы достичь собственных целей и задач", – считает Захарова.

В экспертной среде отмечают, что F-16 давно зарекомендовал себя как универсальная платформа, способная нести самое разное вооружение и оборудование, но в условиях украинских реалий раскрыть полностью потенциал машины будет невозможно.

Если Киев решит использовать этот истребитель для нанесения ударов британо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow, которые сейчас устанавливаются на устаревшие Су-24, то для вооруженных сил Украины (ВСУ) такая задача по силам. Как говорит эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев, многое будет зависеть от того, какая именно модификация F-16 может появиться на Украине. "На этот самолет можно поставить любую радиолокационную станцию, в том числе самую современную – с активной фазированной антенной решеткой", – пояснил эксперт.

В годы холодной войны F-16 задумывался как прифронтовой истребитель для стран НАТО, но за несколько десятилетий машину адаптировали к новым условиям. Самолет может решать задачи не только ударные, но и противовоздушной обороны, перехвата целей, контроля воздушного пространства. "Если Украине поставят модификацию F-16 с РЛС последнего поколения, то можно будет говорить о том, что основной задачей для самолета будет контроль воздушного пространства, например, над Крымом. Если РЛС не будет, то самолет могут заточить под носителя крылатых ракет Storm Shadow или американских противорадиолокационных ракет HARM", – не исключил Денисенцев.

"Сейчас идет некий торг, кто сколько должен поставить истребителей Украине. Американцы не хотят, чтобы поставки осуществлялись непосредственно из США, и настаивают на том, чтобы это происходило из других стран. Польша уже готова поставить F-16, но требует замену на F-35. Все эти перипетии должны решиться в самое ближайшее время", – считает Сергей Хатылев, экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ПВО Москвы.

Он уверен, что F-16 может выступать прежде всего в двух ипостасях – перехватчика или бомбардировщика. "Но России в любом случае придется реагировать, появятся накладные расходы, в том числе на подготовку летчиков. Нужно будет выделить больше авиации для возможного перехвата, менять тактические действия авиации и средств ПВО", – предупреждает эксперт.

По его словам, у F-16 нет возможностей российского Су-34, который может быть бомбардировщиком, штурмовиком и истребителем ПВО. "К примеру, во время боевого вылета F-16 его нужно прикрывать, им нужно управлять и наносить удар. Для ВСУ сегодня это неподъемная задача. Да, самолеты могут красиво пролететь в сторону российских войск или нашей границы, но на развороте они будут уничтожены огнем зенитно-ракетных установок или ударом наших дальнобойных ракет", – убежден эксперт.

Хатылев признался, что позиция стран Запада по истребителям вызывает у него удивление. "Сегодня практически невозможно посадить F-16 на украинские аэродромы. Чтобы это сделать, взлетно-посадочные полосы нужно полностью переоборудовать по стандартам НАТО. Это касается систем связи, управления, дозаправки горючим и т. д. Самолет вне зоны управления – это обыкновенная железка, на которую как минимум нужно посадить Ивана Кожедуба или Александра Покрышкина, чтобы она могла вести самостоятельный воздушный бой. Даже если у Украины будет 60 или 100 F-16 – они эту проблему не решат и никакого фурора не произведут", – уверен эксперт.

Он не исключает, что переданные Киеву истребители будут размещены на территории Польши и Румынии, где существует вся необходимая инфраструктура, но в таком случае уменьшится боевой радиус их применения, составляющий примерно треть от максимальной дальности полета.

"Само появление F-16 на Украине никакого существенного сдвига в сторону каких-то великих побед не принесет. Чтобы применять авиацию, нужно завоевать превосходство в воздухе", – заключил Хатылев.

Андрей Резчиков