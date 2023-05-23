Войти
Интерфакс-АВН

В Белоруссии скорректировали подходы по подготовке кадров и оснащению армии на фоне конфликта на Украине

518
0
0
Военнослужащие ВС Республики Белоруссии во время показательных выступлений, 2021 год
Военнослужащие ВС Республики Белоруссии во время показательных выступлений, 2021 год.
Источник изображения: Наталия Федосенко/ТАСС

Минск. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В Вооруженных сила Белоруссии скорректировали подходы по подготовке специалистов и перевооружению с учетом конфликта на Украине, заявил помощник министра обороны республики Леонид Касинский.

"Если оценивать характер боевых действий сегодня, еще 10-15 лет мы воспринимали, что решения могут восприниматься по корректировке боя в течение минут-часов. Сегодня мы пришли к тому, что решения необходимо принимать в рамках реального времени. Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению Вооруженных Сил новыми перспективными образцами вооружения и техники", - сказал Касинский в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Не стоит сбрасывать со счетом некоторые образцы военной техники, про которые еще до конфликта на Украине эксперты пытались сказать, что танк - это уже оружие прошлого. На самом деле, это не так", - отметил помощник министра обороны.

Он также заявил, что Вооруженные силы республики способны отрезвить тех, кто вознамерится совершить какие-либо агрессивные действия в отношении Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.07.2022
Лукашенко: Беларусь - единственная из стран ОДКБ, выполняющая союзнические обязательства в отношении России
23.02.2022
Юрий Балуевский: "Авангарды" и "Кинжалы" – асимметричный ответ Западу
21.02.2022
Европу подталкивают к войне, считает министр обороны Белоруссии
01.04.2021
Зачем Украина пугает себя «российским вторжением»
19.08.2019
В США рассказали, для чего использовали советские ЗРК "Стрела-10" и "Оса" в учениях на Аляске
29.11.2013
Госкомвоенпрому Республики Беларусь исполнилось 10 лет
23.09.2013
Nothing personal, only business
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:52
  • 49963
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:26
  • 162
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:21
  • 19
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»
  • 23.05 18:09
  • 15
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 17:03
  • 7
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 16:50
  • 82
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.05 16:04
  • 2
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
  • 23.05 15:42
  • 0
Руководство Польши и Литвы «выкручивает руки» своим гражданам за желание жить мирно
  • 23.05 15:05
  • 1
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта
  • 23.05 11:20
  • 0
Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью
  • 23.05 04:10
  • 1
Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса
  • 23.05 04:03
  • 1
Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"