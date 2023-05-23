В Белоруссии скорректировали подходы по подготовке кадров и оснащению армии на фоне конфликта на Украине

Минск. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В Вооруженных сила Белоруссии скорректировали подходы по подготовке специалистов и перевооружению с учетом конфликта на Украине, заявил помощник министра обороны республики Леонид Касинский.

"Если оценивать характер боевых действий сегодня, еще 10-15 лет мы воспринимали, что решения могут восприниматься по корректировке боя в течение минут-часов. Сегодня мы пришли к тому, что решения необходимо принимать в рамках реального времени. Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению Вооруженных Сил новыми перспективными образцами вооружения и техники", - сказал Касинский в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Не стоит сбрасывать со счетом некоторые образцы военной техники, про которые еще до конфликта на Украине эксперты пытались сказать, что танк - это уже оружие прошлого. На самом деле, это не так", - отметил помощник министра обороны.

Он также заявил, что Вооруженные силы республики способны отрезвить тех, кто вознамерится совершить какие-либо агрессивные действия в отношении Белоруссии.