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ТАСС

СМИ: поставка F-16 Киеву ускорит внедрение стандартов НАТО в ВВС Украины

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Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

По сведениям журнала Stern, в настоящее время не существует альтернативы поставкам таких истребителей Украине

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Поставка истребителей F-16 Киеву ускорит внедрение стандартов НАТО во всю систему ПВО и ВВС Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в немецком журнале Stern.

В материале отмечается, что в настоящее время не существует альтернативы поставкам истребителей F-16 Украине. Если, как утверждает автор статьи, Запад принял решение начать подготовку украинских летчиков, в том числе на истребителях F-16, то боевые самолеты будут доставлены Киеву. В то же время, как указывается в материале, "с помощью F-16 вся противовоздушная оборона и ВВС Украины будут постепенно модернизированы в соответствии со стандартами Запада и НАТО". В области ПВО процесс идет полным ходом, теперь последуют и самолеты, отмечается в статье.

F-16 изначально способен взаимодействовать с системой противовоздушной обороны, соответствующей стандартам НАТО. Учитывая ситуацию на Украине, как уточняет издание, это абсолютно необходимо, ведь системы ПРО Patriot не предназначены для того, чтобы сбивать собственные самолеты. Кроме того, имея F-16 и соответствующее оружие дальнего боя, как утверждает журнал, Киев может атаковать логистические пути РФ, такие как Крымский мост, и попытаться вывести из строя командные бункеры и средства ПВО и РЭБ.

В заключение в статье подчеркивается, что Западу придется постоянно обновлять поставляемые Киеву виды вооружений.

Ранее американский президент Джо Байден на полях саммита Группы семи в Хиросиме заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США совместно с союзниками начнут подготовку украинских летчиков, в том числе на истребителях F-16. До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы обсудят с союзниками, какие страны поставят истребители F-16 Украине. Салливан добавил, что, по мнению американской администрации, F-16 не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.

Телеканал CNN со ссылкой на источники отмечал, что администрация Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16. По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран. При этом сотрудникам американской администрации ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепартамента пока не получали распоряжений об оформлении документов для их передачи. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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