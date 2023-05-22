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ТАСС

Эксперт: истребители F-16 не смогут кардинально поменять ход конфликта на Украине

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Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire

Американский подполковник в отставке Дэниел Л. Дэвис считает маловероятным использование ВСУ F-16 в течение этого года

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16 и помочь в обучении украинских летчиков не сможет кардинально повлиять на ход украинского конфликта. Такое мнение выразил в воскресенье американский подполковник в отставке Дэниел Л. Дэвис в статье портала Responsible Statecraft.

"Резкая смена позиции администрации Байдена по этому вопросу вызывает много вопросов, главный из которых - насколько эффективно самолеты могут помочь Украине выиграть войну. Как выяснилось, ответ не обнадеживает", - полагает он.

Дэвис считает маловероятным использование ВСУ F-16 в течение этого года. Подготовка, которая позволит украинским летчикам использовать истребители, а техническому персоналу поддерживать их в исправном состоянии, займет много времени, поясняет эксперт. Он напоминает, что, по расчетам заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола, на обучение военнослужащих, закупку и поставку истребителей может понадобиться от 18 до 24 месяцев. Даже если просочившиеся в прессу 18 мая внутренние оценки ВВС США о возможности сократить срок обучения до четырех месяцев окажутся правдой, процесс поставок F-16, "снабженных полным комплектом техобслуживания, запчастей и боеприпасов, вероятно, закончится уже в 2024 году", полагает автор статьи.

Он отмечает, что эффективность F-16 зависит от того, интегрирован ли он в единую систему командования и боевого управления, состоящую из датчиков. "Хотя истребитель способен действовать самостоятельно, он гораздо менее эффективен без дополнений в виде, например, [самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления] E-3 Sentry. На сегодняшний день предоставление Украине таких возможностей не обсуждалось", - подчеркивается в статье. Кроме того, F-16 не является самолетом-невидимкой и уязвим перед российскими средствами ПВО, напоминает Дэвис.

"Наконец, остается вопрос о том, кто будет поставлять самолеты. Вне всякого сомнения, на США приходится подавляющая часть оказываемой Украине помощи как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения оружия и боеприпасов. Если Вашингтон намерен разрешить использование F-16 американского производства, он может это сделать. Но поставлять истребители должны не США, а другие состоятельные страны, например европейские", - убежден экс-подполковник.

По его мнению, в фокусе американской администрации должно быть "избежание любой эскалации войны за пределами Украины", кроме того, Вашингтону следует найти способ "переложить бремя физической поддержки Киева на европейских партнеров". "Никакой вариант окончания войны ни при каких условиях не может предусматривать гарантии безопасности Украине со стороны США или НАТО", - заключает эксперт. 

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Страны
США
Украина
Продукция
E-3
F-16
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