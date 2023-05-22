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bmpd.livejournal.com

Очередная порция американской военной помощи Украине

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Министерство обороны США 21 мая 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму 375 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет около 37,4 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 40,2 млрд долл.

Применяемая вооруженными силами Украины полученная из США установленная на автомобиле HMMWV четырехзарядная пусковая установка (предположительно, Arnold Defense LAND-LGR4 Fletcher) 70-мм корректируемых ракет с лазерной полуактивной системой наведения APKWS, май 2023 года (с) кадр из видео из социальных сетей

Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 38-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Как обычно, с начала 2023 года США в большинстве случаев не указывают количество передаваемых Украине боеприпасов и части вооружения. В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- корректируемые ракеты с лазерной системой наведения (видимо, 70-мм APKWS);

- противотанковые управляемые ракетные комплексы Javelin и одноразовые ручные противотанковые гранатомёты АТ4;

- подрывное имущество;

- танковые мостоукладчики;

- бронированные медицинские машины;

- тягачи и трейлеры для транспортировки тяжелой техники;

- оборудование для обеспечения логистики (видимо, автотранспорт);

- тепловизионные системы;

- запасные части и другое полевое имущество.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
APKWS
BGM-71 ТOW
GMLRS
HIMARS
HMMWV
Javelin ПТРК
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