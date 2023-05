ВВС США официально начали конкурс по программе перспективного истребителя NGAD

Как сообщил американский ресурс "The Drive" в материале Joseph Trevithick "Next Generation Air Dominance Fighter Competition Has Begun" ("Начат конкурс по программе истребителя Next Generation Air Dominance"), военно-воздушные силы США 18 мая 2023 года опубликовали секретный запрос предложений по заключению контракта на этап проектирования и производства опытных образцов (Engineering and Manufacturing phase of the Development - EMD) программы создания нового малозаметного пилотируемого тактического истребителя шестого поколения. Этот шаг является частью наиболее значительной перспективной инициативы ВВС США Next Generation Air Dominance (NGAD). Ожидается, что перспективный боевой самолет NGAD станет прямым преемником американского малозаметного истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor, но будет выполнять гораздо более масштабные задачи, чем его предшественник.

Концептуальный облик перспективного истребителя шестого поколения, представленный корпорацией Lockheed Martin (с) Lockheed Martin

Конкуренция за этот контракт ожидает быть весьма ожесточенной, так как NGAD вполне может стать последним перспективным пилотируемым тактическим истребителем, созданным для ВВС США.

О запросе предложений ВВС США объявили 18 мая 2023 года в пресс-релизе. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл еще в июне прошлого года заявил, что боевой самолет NGAD вошел в этап проектирования и производства опытных образцов (EMD). За комментариями Кендалла последовало объявление о проведении Генеральным инспектором изучения состояния программы самолета NGAD. В сентябре прошлого года он пояснил, что формально этот рубеж еще не достигнут. По крайней мере один самолет-демонстратор по программе уже летает в течение нескольких лет, и Кендалл в прошлом заявлял, что эта программа опиралась на передовые экспериментальные разработки, осуществляемын как минимум с 2015 года.

"Платформа NGAD является жизненно важным элементом семейства систем господства в воздухе, которое представляет собой технологический скачок на поколение по сравнению с F-22, который она заменит", - заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в заявлении, сопровождающем пресс-релиз 18 мая. "NGAD будет включать такие характеристики, как повышенные боевые возможности и способность выживать, сохранять устойчивость, взаимодействовать и адаптироваться в воздушной среде, и все это в условиях сильно оспариваемой оперативной обстановки. Никто не делает это лучше, чем ВВС США, но мы потеряем это преимущество. если мы не двинемся вперед сейчас".

Подробности о том, каковы конкретные требования ВВС США к этому самолету, остаются ограниченными. Кто может представить предложения конкурс, неизвестно, хотя в целом ожидается, что корпорации Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing будут в центре предстоящего соревнования.

"Этот запрос официально начинает процесс выбора поставщика, предоставляя промышленности требования, которые министерство ВВС США ожидает от NGAD в качестве будущей замены F-22", - говорится в пресс-релизе 18 мая. - "Дополнительная информация о технических и программных деталях платформы NGAD засекречена для защиты оперативных и технологических преимуществ".

"Стратегия приобретения NGAD оживит и расширит промышленную базу, чтобы обеспечить быстрые и инновационные боевые возможности", - добавлено в пресс-релизе. - "Эта стратегия включает в себя уроки, извлеченные из недавних закупочных программ ВВС США, и будет использовать стандарты открытой архитектуры. Этот подход позволит правительству максимизировать конкуренцию на протяжении всего жизненного цикла, обеспечить более значительную и более гибкую отраслевую базу и резко сократить расходы на техническое обслуживание и поддержку".

Министр ВВС США Кендалл ранее заявлял, что он ожидает, что самолеты NGAD будут высоко совершенными платформами, которые будут стоить "несколько сотен миллионов долларов" за единицу. Малозаметность в широком спектре, передовые возможности по ведению электронной и других "спектральных" форм войны, а также значительные характеристики дальности и полезной нагрузки, вероятно, будут центральными элементами проекта. Более широкая инициатива NGAD также включает программы, направленные на разработку передовых беспилотных летательных аппаратов с высокой степенью автономности, а также новых двигателей, вооружения, комплексов радиоэлектронной борьбы, датчиков, сетей боевого управления и других систем.

Также уже давно ожидалось, что эти самолеты заменят в ВВС США истребители F-22 и возьмут на себя их задачи, в том числе будут действовать как малозаметные "квотербеки" для доминирования в крупных воздушных операциях в районах с сильным противодействием. То, что боевой самолет NGAD должен выполнять эту задачу, было подтверждено в прошлом году, когда министр ВВС США Кендалл объявил , что ВВС планируют закупить около 200 самолетов NGAD, а также не менее 1000 БЛА-"верных ведомых", обозначаемых как Collaborative Combat Aircraft (CCA). Первоначальная цифра в 1000 БЛА была основана на оперативной концепции, согласно которой два из них будут действовать совместно с каждым из 200 самолетов NGAD, а также с 300 малозаметными истребителями F-35A Joint Strike Fighter. Программа CCA является еще одной частью NGAD.

Судя по контрактным перспективам, есть явные признаки того, что ВВС США стремятся избежать тех ошибок, которые они совершали в прошлом с другими передовыми программами приобретения самолетов, особенно с F-35A. Кендалл публично заявил о своей заинтересованности в возможности ВВС получить больше прав на интеллектуальную собственность, чтобы меньше зависеть от изначального производителя в последующих мероприятиях по модернизации и технической поддержке.

Это, вместе с относительно низким ожидаемым объемом производства и высокой стоимостью самолета NGAD, может привести к острой конкуренции за контракт по этапу EMD, но также и к последующему большему вниманию со стороны выигравших и проигравших подрядчиков к различным другим проектам в рамках NGAD, особенно к программе ССА. В то время как ВВС США планируют сейчас приобрести не менее 1000 БЛА CCA одного типа, министр Кендалл оставил дверь открытой для закупки сотен, если не тысяч других БЛА разных типов для удовлетворения требований ВВС в этом направлении. Окончательное количество закупаемых пилотируемых самолетов NGAD, вероятно, будет колебаться по мере продвижения программы.

Большое количество подрядчиков, как мелких, так и крупных, должны будут совместно работать над окончательным проектом NGAD, независимо от того, какая компания будет выбрана головной для руководства программой разработки.

ВВС США надеются заключить этапный контракт по этапу EMD на платформу NGAD в следующем году. В прошлом официальные представители ВВС США заявляли, что есть надежда, что боеготовые самолеты NGAD начнут поступать на вооружение до конца десятилетия. Этот амбициозный график также указывает на то, что уже проделан значительный объем НИОКР.

В своем бюджетном запросе на 2024 финансовый год ВВС США запрашивают 276 млн долл на работы по снижению рисков программы пилотируемого самолета NGAD. Это часть общего финансирования по программе NGAD в размере 1,93 млрд долл, которое ВВС США надеются получить в следующем финансовом цикле. В частности, эти средства не включает некоторые элементы более широкой инициативы NGAD, в том числе отдельные направления по финансированию для CCA и программы перспективного двигателя Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP).

Остается также открытым вопрос о том, как заключение контракта по этапу EMD на платформу NGAD ВВС США повлияет на отдельную собственную программу ВМС США по перспективному боевому самолету шестого поколения, также обозначаемую NGAD. У этих двух видов вооруженных сил разные требования к своим тактическим самолетам следующего поколения, но обе они тесно сотрудничают по различным аспектам своих программ. Например, обе платформы NGAD смогут управлять БЛА CCA друг друга через общую архитектуру связи и управления. Тесное сотрудничество также продолжается по многим другим аспектам программ. В то время как планеры самолётов могут в конечном итоге выглядеть по-разному, однако подсистемы, покрытия и многое другое, вероятно, будут общими, по крайней мере, в некоторой степени. У ВМС США есть собственная программа по разработке так называемого истребителя F/A-XX, которая, похоже, будет значительно расширена.в следующем году.

При всем при этом ожидается, что пилотируемая платформа NGAD на долгие годы станет центральным элементом перспективного парка тактических истребителей ВВС США, а также будет взаимодействовать с семейством систем дальнего действия, центральным элементом которого является перспективный бомбардировщик B-21. Теперь ВВС США сделали следующий большой шаг к тому, чтобы сделать самолет NGAD реальностью.

Концептуальный облик перспективного истребителя шестого поколения, представленный компанией Collins Aerospace (с) Collins Aerospace

Концептуальный облик перспективного истребителя шестого поколения из видео, распространенного корпорацией Northrop Grumman (с) Northrop Grumman

Концептуальный облик перспективного истребителя шестого поколения c оружием направленого действия, ранее опубликованный корпорацией Northrop Grumman (с) Northrop Grumman

Концептуальный облик перспективного истребителя шестого поколения для ВМС США, представленный корпорацией Boeing (c) Boeing

Основные подходы ВВС США по программе Next Generation Air Dominance (NGAD) (с) ВВС США