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ТАСС

В Киеве утверждают, что Япония выделила Украине помощь на $7,6 млрд

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

Как сообщили в офисе украинского президента, Владимир Зеленский поблагодарил Токио за решение принять на лечение раненых военнослужащих и за дополнительную помощь

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совокупный объем финансовой помощи, который Токио выделил Киеву составляет $7,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского по итогам его переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Президент высоко оценил личное лидерство Фумио Кисиды в мобилизации международной поддержки Украины, в частности, в рамках председательства Японии в Группе семи. Президент поблагодарил Японию за пакет финансовой помощи в размере $7,6 млрд, который был выделен ранее", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Японию за решение принять на лечение раненых украинских военнослужащих и за дополнительную помощь в виде 100 грузовых автомобилей для нужд Вооруженных сил Украины. "Стороны договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины и привлечении к этому процессу частного бизнеса", - добавили в офисе президента. Также собеседники обсудили возможность японских инвестиций в производство водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, энергетического оборудования, строительство путепроводов и железнодорожной инфраструктуры. Зеленский и Кисида обсудили военную обстановку, украинскую "формулу мира" и дальнейшую помощь Киеву.

Позже на пресс-конференции президент Украины утвердительно ответил на вопрос о желании получить от Японии и Южной Кореи оружие.

По итогам прошлого года Токио направил Киеву $1,6 млрд. 20 февраля Кисида объявил о решении направить дополнительную финансовую помощь в размере $5,5 млрд. 

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Страны
Украина
Южная Корея
Япония
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