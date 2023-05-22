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ТАСС

США считают, что потребность военной поддержки Украины сохранится на годы

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что речь идет также о создании возможностей для Киева после завершения конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. США ожидают, что военную поддержку Украине потребуется оказывать еще несколько лет, даже если текущий конфликт завершится. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Речь идет также о создании возможностей на будущее, чтобы в последующие годы Украина могла защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, значит ли это, что в Вашингтоне ожидают затягивания конфликта на несколько лет, Салливан пояснил: "Я не сказал, что конфликт будет идти годы и годы. Я сказал, что Украине нужна возможность защитить себя от нападения в будущем, обеспечить [условия], чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Вот это будет продолжаться годами".

"Речь идет о долгосрочной перспективе, о будущем, когда эта война закончится, но российская угроза не исчезнет полностью. Это часть наших расчетов, наряду с помощью, необходимой на поле боя сейчас", - добавил представитель Белого дома. 

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США
Украина
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