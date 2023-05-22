Латвия и Эстония начали переговоры о закупке в Германии системы ПВО

Латвия и Эстония начали переговоры с компанией в Германии о совместной закупке комплексов противовоздушной обороны средней дальности Iris-T SLM, передали в пресс-служба эстонского Минобороны.

"Эстония и Латвия выбрали для своей ПВО средней дальности систему Iris-T немецкого производства. С целью совместной закупки Iris-T SLM страны приступают к переговорам с немецким предприятием в сфере оборонной промышленности Diehl Defence", — сказано в тексте сообщения.

Протокол о намерениях закупки комплексов противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса действия Латвия и Эстония подписали в июне прошлого года в Мадриде на встрече стран НАТО. Руководство процессом осуществляет Центр военных инвестиций Эстонии, который в июле 2022 года заключил договор с Латвийским Минобороны о совместной закупке.