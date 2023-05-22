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ТАСС

Премьер Вьетнама на встрече с Зеленским призвал к завершению конфликта мирным путем

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Фам Минь Чинь
Фам Минь Чинь.
Источник изображения: vietnamtimes.thoidai.com

Фам Минь Чинь провел краткую встречу с президентом Украины на полях саммита Группы семи

ХАНОЙ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь провел в воскресенье краткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. Об этом сообщил вьетнамский новостной портал VnExpress.

Глава вьетнамского правительства подчеркнул, что Вьетнам придает большое значение традиционной дружбе и сотрудничеству между двумя странами, отмечает новостной ресурс.

Касаясь темы конфликта на Украине, Фам Минь Чинь подтвердил, что "последовательная позиция Вьетнама заключается в том, что все споры должны решаться мирным путем на основе соблюдения Устава ООН и международного права, особенно принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы и угрозы ее использования". Как отметил премьер, во Вьетнама надеются, что "соответствующие стороны вскоре возобновят диалог и урегулируют споры мирным путем".

По его словам, Вьетнам, как страна, пережившая множество войн, понимает ценность мира. В этом духе Вьетнам оказывает гуманитарную помощь украинскому народу и готов помочь сторонам найти прочное мирное решение нынешнего конфликта на основе международного права и уважения законных интересов друг друга, отметил Фам Минь Чинь. 

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