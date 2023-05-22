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Интерфакс-АВН

Китай вывел на орбиту три спутника

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Спутник SJ-11-04
Запуск экспериментального спутника SJ-11-04 на ракете-носителе "Чанчжэн-2C".
Источник изображения: www.vesti.ru

Пекин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" успешно вывела на околоземную орбиту три спутника для различных целей, сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты с полезной нагрузкой был осуществлён в 16:00 по Пекинскому времени (11:00 МСК) с космодрома Цзюцюань.

На орбиту отправились два спутника Macau Science-1 для изучения магнитосферы Земли и аппарат "Лоцзя-2-01" для верификации новой технологии радиолокационного синтезирования апертуры, которая используется в дистанционном зондировании Земли, а также технологии для усовершенствования навигационных систем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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