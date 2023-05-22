Войти
ТАСС

Байден заявил, что США добиваются урегулирования на Украине путем дипломатии

420
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

При этом американский президент сообщил о намерении коллективного Запада продолжать поставки оружия и военной техники Киеву

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что Вашингтон добивается урегулирования кризиса вокруг Украины политико-дипломатическими средствами, но при этом заявляет о намерении коллективного Запада продолжать поставки оружия и военной техники Киеву.

"Вместе со странами-партнерами мы повторили, что есть необходимость в справедливом мире, уважающем суверенитет и территориальную целостность Украины - ключевые принципы Устава ООН", - сказал глава администрации США, выступая в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Эту войну [специальную военную операцию] начала Россия. И Россия может ее закончить. Сегодня", - считает Байден. Он пояснил, что имеет в виду вывод Россией своих войск с территории Украины. "До тех пор способность Украины защищаться будет являться неотъемлемой частью усилий, направленных на то, чтобы положить конец этой войне на постоянной основе и посредством дипломатии", - отметил американский лидер.

"Этим утром я вновь <...> заверил президента [Украины Владимира] Зеленского вместе со всеми [остальными] членами G7, нашими союзниками и партнерами со всего мира: мы не дрогнем, [президент России Владимир] Путин не сломит нашу решимость <...>. Мы продолжим оказывать экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине, чтобы она могла стоять сильной столько, сколько ей потребуется", - добавил Байден. Его личная встреча с Зеленским прошла на полях саммита "семерки" в Хиросиме. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Япония
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
06.02.2023
Украинская электросеть приближается к полному коллапсу
31.01.2023
Запад потерял голову от желания победить Путина на Украине
28.02.2022
От SWIFT до сил сдерживания. Отношения РФ и Запада обостряются из-за ситуации на Украине
16.02.2022
Читатели Yahoo News Japan: Японии конец, если Россия перейдет в атаку
17.03.2021
Ядерные козыри Северной Кореи
12.06.2020
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
17.07.2019
The Wall Street Journal (США): не позволяйте Турции перейти на сторону России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:22
  • 5
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 00:20
  • 49914
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах