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ТАСС

Генсек ООН не стал комментировать последствия возможной передачи Украине истребителей F-16

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш.
Источник изображения: © EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA

Антониу Гутерриш отметил, что он является генеральным секретарем всемирной организации, "а не Группы семи"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме не стал отвечать на вопрос о том, спровоцирует ли возможная передача Киеву истребителей F-16 эскалацию ситуации на Украине. Соответствующая информация в воскресенье опубликована на сайте ООН.

"Касательно решений по ситуации на Украине, я вынужден сказать, что я генеральный секретарь ООН, а не Группы семи", - приводятся слова Антониу Гутерриша. Так он ответил на вопрос телеканала Al-Jazeera о том, станет ли передача американских самолетов проявлением эскалации или же она является "легитимной мерой".

Генсек добавил, что считает важным достижение "справедливого мира" в соответствии с международным правом, Уставом ООН и принципом территориальной целостности.

Американский телеканал NBC информировал в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Группы семи в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских летчиков управлению современными истребителями, включая F-16.

В субботу советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что страны Запада уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские летчики "с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16". 

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