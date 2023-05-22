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В России создали уникальное устройство для обмана систем ПВО противника

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Использование БПЛА на Украине - это не только системы военного назначения, здесь украинский солдат показан с коммерческим квадрокоптером. Украина создаст ударные роты, использующие как коммерческие, так и военные БПЛА как для наблюдения, так и для атак.
Использование БПЛА на Украине - это не только системы военного назначения, здесь украинский солдат показан с коммерческим квадрокоптером. Украина создаст ударные роты, использующие как коммерческие, так и военные БПЛА как для наблюдения, так и для атак.
Источник изображения: invoen.ru

В России создали уникальное устройство для обмана систем ПВО условного противника. Об этом заявил специалист по тематике беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Егор Щербаков, пишет «Звезда».

В сообщении телеканала утверждается, что новое устройство может подавать средствам ПВО специальный сигнал о том, что летящий объект — это не беспилотник, а, например, гражданский самолет. Благодаря ложному треку с различными смещениями БПЛА может избежать атаки противника, обманывая его, объяснил Щербаков. Он добавил, что для российских систем ПВО уникальное устройство, в свою очередь, продолжит передавать сигнал, что беспилотник свой и сбивать его не надо.

Ранее в воскресенье, 21 мая, российские военные сбили еще девять беспилотных летательных аппаратов Украины. Помимо этого, было перехвачено еще 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

7 мая российские военные сбили 22 ударных украинских беспилотника над Черным морем. Тогда средства ПВО сбили беспилотные летательные аппараты Украины в течение одной ночи. «Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — говорилось в сообщении Минобороны России.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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