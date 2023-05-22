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В самопровозглашенном Косово начинаются учения НАТО Defender Europe

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Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

В центре Приштины 21 мая в торжественной обстановке открывается этап самых крупных учений Североатлантического блока Defender Europe 2023.

"Наши намерения ясны, армия (самопровозглашенной — ред.) республики Косово готова присоединиться к семье НАТО. Это наше видение с самого начала, приверженность, труд и старания каждый день", — такую запись сделал на страницах в соцсетях Мехай, косовский "министр". Косовоалбанские подразделения принимают участие в маневрах альянса нуже в первый раз.

По окончании церемонии открытия учения Defender 2023 будет идти до второго июня в районе Западных Балкан, предполагается, что в нем будут участвовать более семи тысяч военных из Соединенных Штатов и 17 тысяч военнослужащих из 20 государств-членов Североатлантического блока и стран-партнеров.

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