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ТАСС

Байден заявил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит $375 млн

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Эти денежные средства пойдут в том числе на обучение украинских военнослужащих

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит $375 млн. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на сайте Белого дома пресс-релизе.

В документе сообщается о "выделении до $375 млн" Киеву, которые в том числе пойдут на обучение украинских военных.

Ранее агентство Reuters информировало, что Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в него войдут "боеприпасы, артиллерия и бронетехника".

США поставили Украине военной помощи на сумму $35,7 млрд с 24 февраля 2022 года и $36,9 млрд за то время, что на посту президента США находится Джо Байден, ранее сообщила пресс-служба Пентагона.

Издание Politico отмечало, что из пакета помощи Украине в размере $48 млрд, утвержденного Конгрессом в декабре 2021 года, осталось порядка $6 млрд. Это означает, что финансирование Вашингтоном потребностей Киева может иссякнуть к середине лета. 

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Страны
США
Украина
Япония
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