Зеленский заявил, что Сеул обещал Киеву технику для разминирования

По данным Yonhap, Юн Сок Ёль впервые встретился с президентом Украины на полях саммита Группы семи в Хиросиме

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сеул поставит Киеву технику для разминирования и защитное снаряжение.

"Спасибо за гуманитарную и нелетальную помощь нашему государству, в частности за предоставление машин для разминирования территорий и защитного снаряжения", - написал Зеленский в воскресенье в Telegram-канале по итогам встречи с президентом Республики Кореи Юн Сок Ёлем в Хиросиме.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Юн Сок Ёль впервые встретился с Зеленским на полях саммита Группы семи в Хиросиме. На прошлой неделе в Сеуле побывала украинская делегация во главе с супругой президента Украины Еленой Зеленской, которую принял Юн Сок Ёль. Как сообщали в администрации южнокорейского лидера, украинская сторона просила поставить Киеву технику для разминирования и машины скорой помощи, вопрос о вооружении не поднимался. В то же время в Telegram-канале Зеленская сообщила, что призвала Юн Сок Ёля предоставить "технологическую помощь" и средства ПВО.

Республика Корея к настоящему моменту оказывала Киеву гуманитарную помощь, но не передавала оружие. В апреле Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки оружия в случае "грубых нарушений законов войны".