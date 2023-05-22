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ТАСС

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Юрий Михайленко/ ТАСС

Как сообщает агентство Reuters, в него в том числе войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в него войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство, Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии заявил, что США делают все для укрепления военной мощи Киева, а также объявил о новом пакете военной помощи.

Ранее газета Politico информировала, что Байден намерен на выходных объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн. Как уточняется в публикации, "в пакет войдут артиллерийские снаряды, бронированные машины и противотанковые вооружения". Издание отмечает, что это "вооружения, которые США и их союзники уже предоставляли Киеву в прошлом".

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки приносить не планирует. 

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США
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