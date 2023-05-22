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ТАСС

Канада заявила о готовности усилить поддержку Украины

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: © AFP 2021, Dave Chan

Премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что речь идет в том числе о подготовке украинских пилотов

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Канада готова усиливать поддержку Украины, в том числе в вопросе подготовки украинских пилотов. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Мы всегда готовы сделать больше. Я не возражаю и против помощи [Украине] другими способами, [в виде] тренировки украинских военных и потенциально пилотов", - отметил он. 

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Страны
Канада
Украина
Япония
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