Канада заявила о готовности усилить поддержку Украины

Премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что речь идет в том числе о подготовке украинских пилотов

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Канада готова усиливать поддержку Украины, в том числе в вопросе подготовки украинских пилотов. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Мы всегда готовы сделать больше. Я не возражаю и против помощи [Украине] другими способами, [в виде] тренировки украинских военных и потенциально пилотов", - отметил он.