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ТАСС

Великобритания намерена начать летом подготовку украинских пилотов

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Лондоне, Великобритания. 8 февраля 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Лондоне, Великобритания. 8 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Dan Kitwood

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал заявление президента США Джо Байдена в Хиросиме по поводу истребителей F-16 "настоящим прорывом на этом саммите"

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Великобритания намерена этим летом начать подготовку украинских пилотов. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"Мы поддерживаем Украину в создании вооруженных сил, в которых она нуждается на будущее, а Великобритания начнет подготовку украинских пилотов этим летом", - сказал Сунак. По словам главы британского правительства, заявление президента США Джо Байдена в Хиросиме по поводу истребителей F-16 стало "настоящим прорывом на этом саммите".

Байден на встрече с лидерами стран Группы семи в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлять современными истребителями, включая F-16. В субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерения поставить Киеву F-16, заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
F-16
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