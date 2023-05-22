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РИА Новости

"США на это указывали". Что будет в зоне СВО после освобождения Артемовска

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Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

"Вашингтон об этом предупреждал". Что будет в зоне СВО после освобождения Артемовска

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Давид Нармания. Девять месяцев и 19 дней - битва за город завершилась. Российские войска полностью освободили его. Как это изменит обстановку на фронте - в материале РИА Новости.

"Бахмутская мясорубка"

"На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск", - сообщили ночью в Минобороны.

Ранее об этом заявил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. Подразделения, по его словам, 25 мая отойдут из города, отдав контроль российским регулярным силам.

Артемовская операция на данный момент стала наиболее продожительной за время СВО. Она началась еще 1 августа с боев в предместьях города и соседних населенных пунтках, а с октября, по словам военных, противостояние перешло в ожесточенную фазу.

Вместе с тем, украинская сторона не признает утрату населенного пункта. Хотя, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ситуация в городе для ВСУ критическая.

"Били по гражданским"

До начала конфликта тут проживали более 70 тысяч человек. Большинство покинули город. Как рассказывают беженцы, украинские солдаты специально обстреливали мирных жителей.

"Мы сидели в подвале… Часов до четырех утра. Потом все прекратилось. Думаю, выйду и хоть немного дорогу освобожу. Только я высунулся - очередь из разрушенного интерната. А там сидели военнослужащие ВСУ. … Получил две пули. В плечо", - рассказывает горожанин Александр Пискунов.

"Женщина пришла, она жила до последнего на первом этаже, в квартире, в коридоре. Бабулька. Мы ее очень долго просили - переходить к нам. Она: "Я не брошу, не брошу дом и кошку!" … А эти (украинские военные - прим. ред.) послали своего снайпера работать туда. Ну а бабушка вышла и хотела зайти через окно в дом к себе. Он (стрелок - прим. ред.) пришел и говорит: "Выходила женщина от вас. Я ее убил. Я не буду смотреть кто. Я говорю всем - куда бы вы не вышли, на какую сторону, вас задвухстоят. Понятно всем?!" Развернулся и пошел спать", - рассказывает в свою очередь жительница города Мария.

Стратегическое значение...

Освобождение Артемовска открывает для российской армии путь к трассе Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Там расположены важные опорные пункты ВСУ.

Также теперь появилась возможность продвигаться к Часову Яру - именно из этого населенного пункта снабжались украинские подразделения.

Вместе с тем, это позволяет укрепить оборону в свете готовящегося контрнаступления. Киев сейчас пытается продавить фланги, чтобы окружить город.

... и не только

Киев проиграл сражение за город, который, как заверяла его пропаганда, не должен пасть. "Фортеця Бахмут" в представлении украинских властей играла роль одного из ключевых символов "незламности".

При этом даже западные союзники сомневались в необходимости оборонять населенный пункт.

"Потери украинской армии опустошительны, что ставит вопрос о целесообразности расхода самых опытных, хорошо натренированных солдат в уличных боях за каждый квартал в почти опустевшем, почти разрушенном маленьком городке", - отмечала The Times в конце апреля.

В таком тоне о Бахмуте рассуждали не только журналисты, но и политики.

"Оценки США были мрачными уже в январе, согласно секретным документам разведки, о которых ранее не сообщалось... Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Бахмуте (Артемовске - прим.ред.) и предлагал Киеву оставить город", — говорится в публикации Washington Post.

По мнению экспертов, следующим этапом противостояния станет контрнаступление ВСУ. Атаку анонсировали еще зимой. Тогда, правда, ждали тяжелую технику и все перенесли на весну.

Танки западного образца уже прибыли на Украину вместе с дальнобойными ракетами Storm Shadow. Сейчас Киев просит истребители - НАТО сможет поставить самолеты не раньше, чем через четыре месяца.

Так или иначе в ближайшее время будет понятно, сможет ли ВСУ прорваться через укрепленные линии обороны российских войск.

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