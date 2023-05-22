Шольц назвал подготовку украинцев для F-16 долгосрочным проектом и сигналом России

Канцлер ФРГ выразил мнение, что это свидетельствует также о продолжении поддержки Украины Западом в долгосрочной перспективе

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Подготовка пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц в кулуарах саммита Группы семи в Хиросиме.

"То, что связано с подготовкой пилотов, - это долгосрочный проект", - приводит его слова в воскресенье портал t-online. Как отметил Шольц, США пока не знают, "что будет в конце обучения".

Он выразил мнение, что проект по обучению пилотов ВСУ является "посланием РФ", свидетельствующем о продолжении поддержки Украины Западом в долгосрочной перспективе.

Американский телеканал NBC 19 мая сообщил, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона.

Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Группы семи в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлять современными истребителями, включая F-16. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерения поставить Киеву F-16, 20 мая заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах.