США хотят побыстрее завершить конфликт на Украине. Вот зачем им это

L'Unità: США хотят быстрого завершения конфликта на Украине ради противостояния с Китаем

США хотят поскорее закончить конфликт на Украине, заявил в интервью L'Unità Лучо Караччоло, директор авторитетного итальянского журнала о геополитике Limes. Главным для Вашингтона является противостояние с Пекином, на нем он и хочет сосредоточиться.

L'Unità: Во время недавнего визита в Европу президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что единственным решением конфликта является военное поражение России. Складывается впечатление, что все зависит от победы на поле боя. Вы тоже придерживаетесь этой точки зрения?

Лучо Караччоло: Нет, я так не считаю. Дело в том, что я не верю в решающую победу ни одной из сторон. Возможно, баланс изменится, но мне кажется маловероятным, что Россия сможет сильно продвинуться вперед или что Украине удастся прорвать фронт. В любом случае, что бы ни происходило на театре военных действий, Америка и ее западные союзники достаточно ясно дали понять Зеленскому: до сих пор они вооружали Киев, а теперь он должен отбить те территории, которые сможет, а затем США найдут какую-то форму дипломатического урегулирования с Россией. Американцы считают, что необходимо стабилизировать фронт и полностью посвятить себя шахматной партии с Китаем. США решили сократить сроки военных действий на Украине, посмотрим, удастся ли им это.

– Какую роль в этом сценарии планирует играть Европа?

– Это зависит от того, о какой стране Европы идет речь. Польша хотела бы окончательного поражения России и, соответственно, победы НАТО в конфликте на Украине. Германия и Франция, вероятно, хотели бы как можно скорее начать переговоры и достичь перемирия, так как Россию невозможно сбросить со счетов в европейском балансе. Кроме того, некоторые страны занимают промежуточную позицию. Как бы то ни было, последнее слово будет за Америкой и за Россией. С другой стороны, важен также голос Украины, в том смысле, что украинцы, конечно, не хотят, чтобы им постоянно указывали, что они должны делать. Это вопрос стратегических приоритетов.

Для Америки решающим является противостояние с Китаем. И все военные ресурсы должны быть направлены именно на этот фронт. Американская военная промышленность даже при содействии Байдена не может в одночасье произвести все необходимое для вооружения украинцев свыше определенного предела. Пентагон ясно дал понять, что усилия должны быть направлены на китайский фронт, все остальное становится второстепенным. Америка намерена сократить срок конфликта на Украине. Но удастся ли это сделать, еще предстоит выяснить. Путь будет нелегким в том числе потому, что Москва вошла во вкус, а Киев не склонен соглашаться ни на какие компромиссы.

– Российско-украинский конфликт создает новый порядок и баланс сил на планете.

– На карту поставлены не квадратные километры в Донбассе – одним больше, одним меньше, – а степень, порядок сил. Конечно, Россия, начав СВО на Украине, сама создала себе трудности и, на мой взгляд, совершенно напрасно осталась в печальном одиночестве. С другой стороны, Америка столкнулась с внутренними проблемами, которые существуют уже давно, поскольку у США остается все меньше потенциала к управлению империей. При всем этом больше всех, кажется, выиграл Китай. Он подмял под себя Россию и оказался способен занять оставленный Америкой вакуум власти даже в тех областях, о которых раньше не подозревали. Например, Китай выступил посредником в примирении Ирана и Саудовской Аравии.

– Возвращаясь к новому геополитическому порядку на планете: выпуск Limes, представленный в газетных киосках и книжных магазинах, озаглавлен: "Глобальный блеф. Мир после глобализации. Закат американской империи открывает эру хаоса".

– Это не столько вопрос экономики, хотя это тоже важно. Речь прежде всего о проблеме геополитического плана. Глобализация – это идеология американской империи. Итак, если я не ошибся в своих предположениях об "имперской усталости", то в Вашингтоне она ощущается сильнее, чем в американской глубинке. Таким образом, по аналогии можно сказать, что идеология глобализации демонстрирует "усталость" не только в Америке, но и в других странах, хотя и в меньшей степени. Эта идеология базируется на экономических постулатах так называемого неолиберализма, в рамках которого учитываются не только экономические, но и геополитические возможности свободного рынка. Последний, в свою очередь, является универсальным средством и позволяет через взаимосвязь рынков постепенно перейти к открытости политических систем. Эта схема явно провалилась в Китае.

– Однако глобализация остается нерушимым табу, своего рода мантрой в политических дискуссиях, как на национальном, так и на международном уровне.

– На самом деле, это слово стало общим понятием, которое используется в самых разных смыслах и в самых разных контекстах. В выпуске Limes, о котором говорилось выше, мы предложили своего рода глоссарий для термина глобализация в зависимости от того, кто использует это слово. К сожалению, на данной стадии эволюции понятий и смыслов, как слова, так и вещи плохо связаны друг с другом.

– Возвращаясь к театру военных действий, в редакционной статье газеты LaStampa, которая вызвала много дискуссий, вы предложили "дьявольскую альтернативу": либо мир смирится с победой России, либо Европе и Западу придется принять участие в конфликте на Украине, даже в боевых действиях, на уровне армии. Такая альтернатива все еще актуальна?

– Да, но ее можно замаскировать, пойдя по третьему пути и довольствуясь если не победой Украины, то хотя бы отсутствием тактического поражения на роле боя. Все это можно подать как украинскую победу и, преуменьшив значение произошедшего, перевернуть страницу, – по крайней мере, с американской точки зрения, – а затем сосредоточиться на Китае. Однако это подразумевает, что русские и украинцы должны быть согласны с таким развитием событий. Возможно, русские скажут да. Украинцы – не знаю, но Зеленскому будет очень трудно принять то, что не соответствует его представлению о победе, т.е. возврату Украины к границам 1991 года.

– Каждый раз, когда появляется посредник на переговорах, его как можно быстрее пытаются убрать. Так произошло с Китаем, а теперь и с Ватиканом.

– Необходимо уточнить, что инициативы Ватикана никогда не было, нет и быть не может. Просто потому, что ни одна из сторон не воспринимает Ватикан в качестве возможного посредника. Недавняя встреча Зеленского и папы римского это подтвердила. Что касается других стран, то сейчас посредничество может носить гуманитарный характер, говорить модно об обмене пленными и тому подобном. Но ключевыми участниками геополитических переговоров, когда и если до этого дойдет дело, будут Соединенные Штаты, Россия, Украина. При этом Китай постарается использовать ситуацию на Украине для возобновления диалога с Америкой. Короче говоря, с помощью Киева Пекин вновь входит в систему основных международных отношений. Что касается Европы, то не проходит и дня, чтобы Белый дом или его союзники не заявили, что в центре их внимания совсем не европейцы. Потому что основная забота – это сдерживание Китая. Звездно-полосатые заботятся о Европе только для того, чтобы китайское влияние не стало в европейских странах слишком сильным.

– Ключевой страной, как в НАТО, так и в отношениях с Европой, особенно по вопросу мигрантов, является Турция. Мы приближаемся ко второму туру президентских выборов, в котором примут участие Эрдоган и его соперник Кемаль Кылычдароглу (Kemal Kilicdaroglu). Каковы политические результаты первого тура, состоявшегося в минувшее воскресенье?

– Результаты опросов, предрекавших Эрдогану поражение, были опровергнуты. Мне кажется, второй тур будет для него более благоприятен, учитывая, что третья сторона, ультранационалистическая партия типа "Серых волков", вряд ли станет рекомендовать своему электорату голосовать за Кылычдароглу. Но вне зависимости от того, кто победит, я не думаю, что геополитическая линия Турции, направленная на возвращение к империализму в регионе и за его пределами, изменится.

Автор статьи: Умберто Де Джованнанджели (Umberto De Giovannangeli)