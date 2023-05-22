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Известия.ru

Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и ВС РФ с освобождением Артемовска

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщили в воскресенье, 21 мая, в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — отмечается в сообщении.

Все отличившиеся в освобождении города от украинских неонацистов будут представлены к государственным наградам.

20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. На следующий день, 21 мая, с официальным заявлением об освобождении города выступило Министерство обороны РФ.

20 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска. Пушилин подчеркнул, что сотрудники «Вагнера» проделали колоссальную работу по освобождению города. Каждый метр территории, по его словам, доставался «дорогой ценой».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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