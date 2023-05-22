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Смертоносный военный козырь России напугал Америку

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © flickr.com / juliana luz

NetEase: в Китае восхитились выдающимся военным козырем России, превосходящим американский

США, Россия и Китай — это три крупнейшие мировые державы, и у каждой из них есть свой военный козырь. Москва владеет самым выдающимся из них, пишет пользователь NetEase. Ее смертоносная система ядерного сдерживания "Мертвая рука" пугает даже Америку.

В мире есть три крупнейших гегемона — Китай, Соединенные Штаты и Россия, — и всех троих нельзя провоцировать. Особенно это относится к США, которые чрезвычайно высокомерны. Так почему не стоит шутить с этими тремя державами? Да потому, что у каждой из них есть свои козыри в рукавах.

Среди всех троих самой большой сдерживающей военной силой обладает Россия. Поэтому не стоит удивляться тому, что, хотя она не слишком активно развивалась в последние годы, Вашингтон никогда не осмеливался провоцировать Москву на открытый конфликт.

Козырной картой в руках Америки являются ее экономическая и военная мощь. Благодаря этому США привлекли в союзники многие страны. Даже если разразится война, эти "младшие братья" смогут поддержать Вашингтон деньгами. Для укрепления собственного статуса мирового гегемона Соединенные Штаты разместили свои военные базы на территории многих государств. А те в силу обстоятельств — неважно, являются ли они союзниками США или просто склонились перед их силой, — могут только соглашаться на стратегическое развертывание американского контингента у себя дома.

Согласно имеющимся данным, США развернули в мире не менее 2 тысяч военных баз. Там они разместили войска и хранят немало вооружений. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, независимо от того, с какой страной Америка вступит в войну, эти военные базы могут стать мощным подспорьем США и оказать им помощь на поле боя. Например, в Японии Соединенные Штаты дислоцировали 50 тысяч своих военнослужащих.

Добавьте к этому самую могущественную экономическую систему в мире. Благодаря ей США могут развивать более широкие направления НИОКР и проводить более глубокие исследования, чем другие. Экономика и ВПК стали острым оружием в руках Америки, с помощью которого она стабилизировала свое глобальное господство. Такая сила, несомненно, делает Соединенные Штаты первой сверхдержавой на планете. Несмотря на то, что Вашингтон натворил немало абсурдных вещей в последние годы, это почти не повлияло на его статус в международном сообществе.

Однако одна поговорка гласит, что за рассветом обязательно следует закат. И даже могущественные Соединенные Штаты, которые возвышались на протяжении стольких лет, не могут знать, куда ведет их будущее — к процветанию или к упадку?

Как вы думаете, что же за преимущество у России? Ядерное оружие? Стратегические ядерные силы РФ в самом деле колоссальны. У нее больше, чем у США, ядерных бомб, а также есть такие ракеты с атомными боеголовками, как "Сармат", Р-36М (по натовской классификации "Сатана"), Тополь-М и другие. Но на сегодняшний день самым большим козырем в руках Москвы является не это, а система "Периметр", или "Мертвая рука". Она намного важнее, чем ядерное оружие.

Полагаю, что вы, наверное, вообще не слышали о ней. Но на самом деле сдерживающая сила этой системы превосходит все остальное в мире, и даже Соединенные Штаты боятся ее.

Еще Советский Союз во времена гонки вооружений с США тайно разработал систему под названием "Мертвая рука", которая после распада государства была успешно передана России.

"Периметр" — это комплекс автоматического массированного ответного ядерного удара. Стоит только США нанести внезапную атаку по Россию <...>, как эта система почувствует беду и активируется для контрудара. Проще говоря, она работает по принципу: "Если я умру, то и ты не сможешь жить". Этот комплекс может инициировать самую мощную контратаку в мире, поэтому его также называют "супероружием Судного дня".

Если между Соединенными Штатами и Россией разразится ядерная война, система "Мертвая рука" будет активирована и войдет в автоматический режим мониторинга для обнаружения признаков радиации, землетрясений и ядерных взрывов на территории страны с помощью наземных датчиков.

Если в течение определенного периода времени система не получит ответ на высоком уровне, она идентифицирует это как конец света. Тогда начнется ответная атака на Соединенные Штаты — "Мертвая рука" отдаст приказ, и все оставшиеся ядерные ракеты, избежавшие уничтожения, будут запущены в воздух. Неудивительно, что Владимир Путин однажды властно заявил: "Если России не станет, что будет делать мир?" Очевидно, все благодаря этому "смертоносному" козырю.

Этот комплекс был введен в эксплуатацию в 1985 году. Цель его существования – избежать спекуляций третьих лиц после ядерной войны и ситуаций, когда силы выживших остаются слишком велики после окончания конфликта. Говорят, что благодаря этой системе Соединенные Штаты могут решиться предпринять лишь небольшие действия. Но давить слишком сильно они не осмелятся, потому что, в конце концов, цель "Мертвой руки" хорошо известна.

Сильнейшая козырная карта в руках Китая – это ракета Dongfeng-41. Это самое лучшее стратегическое оружие сдерживания КНР. Ракета может наносить глобальные удары, обладает дальностью 14 тысяч километров и несет сразу несколько боеголовок. Таким образом, Dongfeng-41 может атаковать несколько целей одновременно. Средняя скорость полета ракеты составляет около 25 Маха. Для атаки на Соединенные Штаты с китайской территории этому снаряду потребуется всего полчаса. При такой скорости ни одна нынешняя система ПВО не сможет его перехватить, поэтому сам запуск Dongfeng-41 уже приравнивается к успешной атаке.

Нет сомнений в том, что Dongfeng-41 превратился в важнейшую опору стратегических ядерных сил Поднебесной. После попадания в цель ракета способна уничтожить все на сотни квадратных километров вокруг.

Ракетные войска, укомплектованные Dongfeng-41, являются китайскими силами сдерживания других стран. Но не только из-за Dongfeng-41, но и потому, что имеют на вооружении и другие обычные и стратегические ракеты. Если кто-то выведет Пекин из себя, то огневой мощи его снарядов будет достаточно, чтобы противник хлебнул горя.

Козыри в руках Китая, США и России очень сильны, но нет сомнений в том, что российская система "Мертвая рука" является самой выдающейся, а гордость Китая меркнет на фоне США. Поэтому Пекину нужно продолжать усердно работать!

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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