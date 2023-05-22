Россия сбросила оковы и получила возможность усилить позиции в Европе

The Paper: выход из ДОВСЕ позволит России усилить сдерживание Запада

Расширение НАТО вынудило Россию денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, пишет The Paper. Это решение абсолютно логично — ДОВСЕ лишь связывал ей руки, отмечает автор статьи. Теперь Москва получила шанс укрепить свои позиции в Европе.

По сообщениям российских СМИ, 16 мая Государственная Дума РФ одобрила закон о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам, в тот же день заявил, что проинформирует правительства всех стран о решении Москвы денонсировать ДОВСЕ.

Краеугольный камень европейской безопасности

Договор об обычных вооруженных силах в Европе появился в результате взаимного компромисса после многолетней конфронтации между НАТО и Организацией Варшавского договора (ОВД). Он регулирует, как ясно из названия, обычную боевую технику в Европе. Во время холодной войны гонка вооружений легла тяжелым экономическим бременем на обе стороны, но не принесла ожидаемых выгод ни НАТО, ни ОВД. В 1980-х годах Советский Союз и Соединенные Штаты никак не могли победить друг друга, поэтому после того, как Михаил Горбачев продвинул концепцию "нового мышления", США, СССР, НАТО и ОВД провели переговоры о разоружении (включая обычные вооружения и ядерное оружие) и сумели добиться значительного прогресса. 19 ноября 1990 года главы 22 стран Североатлантического альянса и Организации Варшавского договора (16 от НАТО, шесть от ОВД. — Прим. ИноСМИ) подписали в Париже Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

В ДОВСЕ прописаны четкие положения о количестве пяти основных видов обычных вооружений, которые два блока могут оставить на территории от Атлантического океана до Уральских гор, и их зонах. Эти типы оружия включали боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолеты и боевые самолеты. Количество действующего и хранящегося наземного вооружения и техники в каждой группе НАТО и ОВД должно составлять: 20 тысяч танков, 30 тысяч бронемашин, 20 тысяч артиллерийских орудий, 6,8 тысячи боевых самолетов и 2 тысячи ударных вертолетов. Кроме того, ДОВСЕ предусматривал введение квот, надзор, проверку, а также меры по сокращению числа техники в четырех областях: Центральноевропейской зоне, Центральноевропейской расширенной зоне, Европейской фланговой зоне и от Атлантики до Урала. Таким образом, Договор установил баланс сил между двумя основными военными блоками и ограничил возможности размещения обычного оружия в районах, прилегающих к их границам, тем самым снизив накал гонки вооружений и уменьшив роль оборонных факторов в международных отношениях. Поэтому на Западе ДОВСЕ когда-то называли краеугольным камнем европейской безопасности.

Позже, по окончании холодной войны, некоторые бывшие государства ОВД в Центральной и Восточной Европе одно за другим присоединились к НАТО. Это нарушило баланс между альянсом и Россией с точки зрения обычных вооружений, предоставив первому явное преимущество в этой области. В 1995 году Москва потребовала от западных стран согласия на внесение поправок в соответствующие положения Договора на том основании, что он больше "не соответствует интересам национальной безопасности России", в противном случае она будет "вынуждена выйти из Договора". Чтобы ослабить тревоги Москвы в области безопасности, на шестом саммите ОБСЕ в ноябре 1999 года было принято Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, которое подписали 30 стран. Этим Соглашением механизм групповых квот, предусмотренный в ДОВСЕ 1990 года, заменялся на механизм национальной и территориальной квот. Были четко регламентированы как национальные, так и территориальные лимиты боевой техники (то есть сумма внутренних и иностранных вооружений и техники, размещенных на территории каждой договаривающейся стороны). Благодаря этому Соглашению 19 стран, входивших на тот момент в состав НАТО (то есть бывшие 16 стран альянса, а также Польша, Чехия и Венгрия), согласились значительно сократить количество своих обычных вооружений и техники.

Адаптированный ДОВСЕ наследует первоначальную цель соглашения — предотвратить применение обычных вооружений для проведения крупномасштабных наступлений и внезапных атак. Он трансформирует ограничение объема вооружений между военными группировками в межгосударственное обязательство. Договор призван не допустить, чтобы какая-либо европейская страна при каких-либо обстоятельствах получила возможность расширить лимитированные договором масштабы боевой техники и проводить сосредоточенное развертывание войск и вооружений без консультаций с другими договаривающимися сторонами. Допсоглашение делало всю систему мониторинга и контроля более рациональной и "прозрачной". Однако по состоянию на 2007 год только Россия, Беларусь, Казахстан и Украина последовательно ратифицировали Соглашение об адаптации ДОВСЕ. Члены НАТО отказались это делать на том основании, что Москва не выполнила взятые на себя обязательства по сокращению вооружения и техники во фланговом районе и продолжила размещать силы в Молдавии и Грузии. В конечном итоге это привело к тому, что Россия приостановила действие Договора в 2007 году, оставив его существовать только на бумаге.

Жертва игры между Россией и Западом

Формальный выход России из ДОВСЕ на этот раз можно охарактеризовать как неизбежный результат продолжающегося ухудшения отношений между ней и Западом в последние годы.

Все это время непрерывная экспансия НАТО на восток сильно нервировала Россию. С 1993 года не прекращались ссоры между Вашингтоном и Москвой по поводу расширения альянса, но все это были лишь словесные баталии, и конфликт не эскалировал. После начала украинского кризиса в 2014 году вступление в альянс стало целью национальной политики Киева, и Украина постепенно превратилась в самый острый вопрос в отношениях России, США и НАТО. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что принятие Украины в альянс создаст серьезную угрозу безопасности его страны и является ее "красной линией". Однако Соединенные Штаты и Североатлантический альянс проигнорировали опасения Москвы, отметив, что вступление в НАТО — это решение Украины, а Россия, как третья сторона, не имеет права вмешиваться.

По мере того, как НАТО создавала все больше военных баз в Европе и приближалась к границе с Россией, тревоги последней усиливались. До предела Москву довела новость о том, что 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31 членом альянса. До того, как та присоединилась к НАТО, сухопутные границы России и пяти государств Североатлантического альянса составляли примерно 1,2 тысячи километров. Между ней и Финляндией они достигают почти 1,3 тысячи километров. Решение Хельсинки увеличивает наземные границы НАТО и России более чем в два раза. В то же время расстояние от Финляндии до Мурманска всего 200 километров, а до Североморска, главной базы Северного флота РФ, лишь немногим больше; до Северодвинска, центра судостроения России, всего 500 километров, а от Санкт-Петербурга новоявленного члена НАТО отделяют 152 километра. Если США в будущем разместят ядерные бомбы или даже баллистические ракеты малой и средней дальности на территории Финляндии, то большинство военных и гражданских объектов в российской Арктике окажутся в зоне досягаемости оружия НАТО, и давление на оборонительный комплекс РФ многократно возрастет.

После начала украинского конфликта на саммите лидеров НАТО 24 марта 2022 года было принято решение о полной поддержке Владимира Зеленского и киевского правительства. Согласно статистике, в период с 24 января по 20 ноября 2022 года государства-члены альянса оказали союзнику финансовую, гуманитарную и военную помощь на сумму не менее 80,5 миллиарда долларов. Соединенные Штаты, крупнейший донор Зеленского, пообещали предоставить 51,2 миллиарда долларов, из них не менее 24,5 миллиарда долларов направлено в виде военной помощи, 16,1 миллиарда долларов — в виде финансовой и 10,6 миллиардов долларов в виде гуманитарной. Великобритания является вторым по величине спонсором Украины, она выделила 7,6 миллиарда долларов, Германия занимает третье место с 5,8 миллиарда долларов, а Швеция и Финляндия обязались отправить не менее 867 миллионов ​​долларов и 332 миллионов долларов соответственно.

Что касается конкретной техники, то вооружения, которые страны — члены НАТО поставили Украине с начала конфликта, включают: вертолеты Sea King, ракетные комплексы IRIS-T, противотанковые ракеты Javelin, самоходные гаубицы, колесную артиллерию и барражирующие боеприпасы Switchblade, реактивные системы залпового огня HIMARS, передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS, множество основных боевых танков, шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, реактивную систему залпового огня MLRS, истребители МиГ-29 и многое другое. По состоянию на январь 2023 года пакеты военной помощи насчитывают более 4 тысяч единиц тяжелой техники. Все это сыграло огромную роль в помощи Киеву в борьбе с Москвой. <...>

В таких условиях очевидно, почему Россия считает бессмысленным продолжать одностороннее выполнение ДОВСЕ — ведь им она лишь связывает себе руки. Поэтому решение о денонсации Договора представляется логичным. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечающий за оказание помощи Госдуме в обсуждении вопроса о выходе из ДОВСЕ, "на [Договор] уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к нам действия стран НАТО и их клиентов", и "ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности".

Предзнаменование новой гонки вооружений

Несомненно, выход России из ДОВСЕ в будущем приведет к обострению ситуации с безопасностью в Европе и может даже вызвать новый виток гонки вооружений.

После вспышки украинского конфликта многие государства мира начали масштабно расширять свои арсеналы. Возьмем, к примеру, Польшу. Она находится в авангарде антироссийской политики с начала украинского кризиса. Помимо активной помощи Киеву, она отличается очень жестким отношением к Москве. Чтобы компенсировать нехватку вооружений после отправки их Украине и справиться с возможным ответным ударом со стороны Москвы, Польша начала стремительно наращивать вооруженные силы. В 2022 году Варшавой было принято решение потратить 14,8 миллиарда долларов на закупку 980 танков К2 "Черная пантера", 648 самоходных гаубиц К-9155 мм и 48 усовершенствованных учебно-тренировочных самолетов/легких истребителей F/A-50 из Южной Кореи. Вскоре после этого Польша использовала еще 12,5 миллиарда долларов на покупку 96 боевых вертолетов AH-64E Apache. В феврале 2023 года заместитель министра обороны страны Мариус Блащак объявил, что Варшава планирует заказать 1,4 тысячи гусеничных боевых машин пехоты Badger производства польской компании Huta Stalowa Wola (HSW) и семейство универсальных модульных гусеничных машин на таком же шасси. Такой масштаб военного усиления сделает Польшу крупнейшей танковой страной и владельцем самого большого количества боевых машин пехоты среди европейских членов НАТО.

В глаза бросаются и действия Германии. После начала украинского конфликта ее правительство приняло решение об увеличении национальных расходов на оборону. Бундесрат (один из пяти постоянно действующих конституционных органов. — Прим. ИноСМИ) утвердил специальный оборонный фонд в размере 100 миллиардов евро. В сентябре 2022 года, по сообщениям немецких СМИ, Германия выдвинула цель "стать ведущей военной державой Европы". Тогдашний министр обороны государства Кристина Ламбрехт подтвердила, что власти планируют создать три боеспособные армейские дивизии к началу 2030-х годов. Она также призвала к ослаблению строгих правил оборонного экспорта, чтобы Берлин мог участвовать в европейских проектах.

Освободившись от оков ДОВСЕ, теоретически в будущем Россия может нарастить и развернуть больше обычных вооружений. Вкупе с ее "ядерной дубинкой" такое решение будет способно усилить сдерживание Москвой западного мира. Однако давление может вынудить больше стран (например, Финляндию) вступить в гонку вооружений, что в свою очередь вынудит Россию перейти от "политических соглашений" к "реальным действиям". Можно представить, что из-за подобного порочного круга темные тучи конфликта над Европой вряд ли в скором времени рассеются.

Автор: Лань Шуньчжэн (兰顺正)