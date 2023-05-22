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ТАСС

Эксперт из КНДР призвал мир выступить в поддержку "победы России" на Украине

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Посольство России в Пхеньяне
Посольство России в Пхеньяне.
Источник изображения: Lazyhawk/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

Международный обозреватель Ким Мён Чхоль указал, что США и их союзники пытаются "превратить Украину в полигон для испытания своего оружия"

СЕУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Разделяющие принципы справедливости представители международного сообщества должны выступить в поддержку "победы России" в ситуации вокруг Украины. С таким призывом выступил международный обозреватель Ким Мён Чхоль в материале, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"США и их вассалам следует всегда помнить, что они противостоят мужественным и героическим российским вооруженным силам и народу, вместе с которыми стоят справедливые и могущественные дружественные [им] страны, стремящиеся к миру и правде. Праведному международному сообществу пора выступить с воодушевлением в поддержку победы России", - пишет аналитик.

По его словам, российский народ "традиционно" завершал борьбу с "иноземными агрессорами полным уничтожением их логова". Президент Украины Владимир Зеленский и "его клика", вверившие судьбу страну в "кровожадные руки" иностранных сил, "уже побеждены и обречены на трагический конец", продолжил Ким Мён Чхоль. "США и их сателлиты будут следующими", - заключил аналитик.

Передачу систем вооружения на Украину странами Европы и Северной Америки обозреватель объясняет опасениями, что ситуация на Украине приведет к "распаду и краху западного мира во главе с США". По его словам, США "безрассудно пересекают красные линии", расширяя перечень поставляемого вооружения.

Аналитик напомнил, что западные государства перешли от поставок переносных ракетных комплексов к передаче систем HIMARS и Patriot. Рано или поздно "свой уродливый облик" явят и танки Abrams, продолжил обозреватель."Всего лишь вопрос времени, что США добавят к ним новые высокоточные средства, включая ракеты ATACMS. Передача таких систем Украине Соединенными Штатами и их союзниками - наиболее очевидная декларация войны против России", - полагает Ким Мён Чхоль.

Обозреватель указал, что США и их союзники пытаются "превратить Украину в полигон для испытания своего оружия" и что Вашингтон оказывает военную помощь Киеву на "астрономические суммы", несмотря на угрозу дефолта в собственной стране. "Горы оружия и боеприпасов, переданных "союзниками" Украины, превратили ее в большой пороховой склад", - добавил он.

Ким Мён Чхоль также отметил, что поставки оружия провоцируют конфликт мирового масштаба. "Тревожный факт, что именно Южная Корея является местом производства 1 млн крупнокалиберных снарядов, поставляемых из Соединенных Штатов на Украину, подтверждает, что черные тучи войны над европейским континентом смещаются к Азиатско-Тихоокеанскому региону, а украинский кризис де-факто превращается в новую мировую войну" , - считает аналитик.

По его словам, Сеул уже передал "обходными путями" Киеву 800 тыс. крупнокалиберных артиллерийских снарядов, "скрываясь от остальных, как бездомная кошка". "Сейчас они открыто говорят о своей готовности поставить летальное оружие, изъявляя желание стать одной из враждебных России стран", - указывает Ким Мён Чхоль.

Республика Корея к настоящему моменту оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, но не поставляла оружие. В апреле президент страны Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на такой шаг в случае "грубых нарушений законов войны". 

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Украина
Южная Корея
Продукция
HIMARS
M1 Abrams
Patriot ЗРК
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