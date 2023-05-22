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ТАСС

Папа Римский поручил кардиналу Дзуппи возглавить миссию мира по Украине

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Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск.
Источник изображения: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ ТАСС

Как пояснил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, сроки этой миссии и ее условия в настоящее время изучаются

ВАТИКАН, 20 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск поручил главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи возглавить мирную миссию по Украине. Об этом сообщил в субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Я могу подтвердить, что Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болонскому, президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миссию по согласованию с государственным секретариатом (правительством Ватикана - прим. ТАСС), которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде, которую никогда не оставлял понтифик, что это может способствовать мирному урегулированию", - говорится в заявлении.

Как пояснил Бруни, сроки этой миссии и ее условия в настоящее время изучаются.

Папа Франциск сообщил о "мирной миссии" Ватикана по украинскому урегулированию в конце апреля по дороге из Будапешта, где был с апостольским визитом. Деталей инициативы понтифик не раскрыл, указав, что она "пока непубличная". Затем и в Киеве, и в Москве указали, что не имеют никакой информации на этот счет. Позже после встречи с Франциском в Ватикане неделю назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев "нуждается не в посредниках", а в "справедливом мире".

Накануне портал Il Sismografo сообщил, не называя своих источников, что в Москве и Киеве согласились встретиться с папскими спецпосланниками. При этом в Киев, по утверждению издания, мог поехать Дзуппи, а в Москву нынешний префект декастерии по делам Восточных церквей, бывший апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти. Ведомство последнего впоследствии опровергло эту информацию. Источники ТАСС также указали, что информация о "готовности миссии" преувеличена и "может вводить в заблуждение". 

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