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ТАСС

Украинское Минобороны считает, что сможет начать использовать F-16 уже осенью

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Самолет F-16C
F-16C сбрасывает авиабомбу JSOW.
Источник изображения: U.S. Air Force / MSgt Michael Ammons

На каких расчетах основывается такая оценка сроков, в военном ведомстве не уточнили

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Украины считает, что уже осенью этого года украинские военные смогут начать использовать американские истребители F-16, которые могут поставить Киеву страны Запада.

"Прибудут этой осенью! <...> F-16 в небе Украины", - говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

В информации военного ведомства не приводятся детали, на каких расчетах основывается такая оценка сроков возможных поставок этих истребителей.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский признал в эфире германского телеканала ZDF, что поставка западных истребителей Киеву не сможет быть осуществлена быстро.

Американский телеканал NBC сообщил в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Группы семи в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлять современными истребителями, включая F-16. В субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерения поставить Киеву F-16, заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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