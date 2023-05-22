Британские эксперты: Российская армия с начала войны учла некоторые свои ошибки и заметно улучшилась

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Эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) провели расширенный анализ действий российской армии через более чем год военного конфликта на Украине. В результате были сделаны весьма объективные выводы о том, что командование ВС РФ провело серьезную работу над ошибками, допущенными на начальном этапе спецоперации, и провело ряд изменений, улучшивших стратегию и тактику действий российских войск.

Британцы отметили, что российская пехота перешла к формированию мобильных подразделений под решение конкретных задач, которые могут объединятся в более крупные временные подразделения. Эта линейная тактика сменила ранее применяемое развертывание единых тактических групп на уровне батальона. Сформированные под задачи отряды активно применяются для штурма на узких участках фронта, прорыва обороны и выявления огневых позиций ВСУ.

Российские инженерные войска возводят серьезные фортификационные сооружения по всей прифронтовой линии, причем подступы к оборонительным укреплениям тщательно минируются.

Российское командование практически перестало использовать бронетехнику для прорыва обороны противника, используя ее более для огневой поддержки пехоты. Для снижения возможности обнаружения, на машинах используется так называемый тепловой камуфляж.

Артиллерия ВС РФ теперь очень мобильная, это снизило возможности поражения в контрбатарейной борьбе. Помимо использования 152-мм гаубиц, все более активно задействуются 120-мм минометы. Огромной проблемой для ВСУ остаются российские ракетные системы залпового огня, недостатка в которых, как и в боеприпасах к ним, армия РФ не испытывает.

Благодаря активной работе мощных РЭБ, рассредоточенных по всей линии соприкосновения, потери ВСУ в беспилотниках исчисляются в количестве не менее десяти тысяч в месяц. Российские связисты и разведподразделения, очевидно, обладают оборудованием, позволяющим перехватывать и расшифровывать украинские 256-битные системы тактической связи Motorola.

Значительно усилилась эффективность работы российских систем ПВО, которые теперь перехватывают часть ударов управляемых реактивных снарядов GMLRS.

Пункты управления ВС РФ еще летом прошлого года были выведены на расстояние, не позволяющее поражать их существующими у ВСУ артиллерийскими и ракетными системами. Благодаря использованию бывших украинских коммуникационных систем на занятой территории, значительно улучшилась связь в войсках. Это же снизило возможности радиоперехватов и повысило надежность передачи сигналов.

Несмотря на казалось бы довольно лестные оценки действий ВС РФ, британские эксперты, конечно, не удержались и от пропагандистских заявлений в пользу Украины. Они считают, что если ВСУ смогут нарушить российскую оборону и развить успех, то подразделения ВС РФ быстро потеряют координацию и управление.