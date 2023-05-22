США разрешат союзникам передать истребители F-16 Украине

NBC: Белый дом заявил о потребности Украины в F-16 в будущем

Администрация США не будет возражать против передачи третьими странами американских истребителей F-16 Украине, сообщает NBC. Ранее из-за отказа поставлять Киеву боевые самолёты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Вашингтон предоставить их, но до настоящего момента президент Джо Байден отклонял его просьбы

Питер Александер (Peter Alexander), Роуз Горовиц (Rose Horowitch)

Хиросима, Япония – В пятницу, 19 мая, один высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил, что Америка и ее союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках усилий по укреплению безопасности этой страны. Однако чиновник добавил, что Киев вовсе не обязательно получит истребители напрямую от Вашингтона.

Пока остается неясным, когда именно Украина сможет их получить и какие именно страны их предоставят, но чиновник уточнил, что эти самолеты не будут использоваться в рамках предстоящего контрнаступления Украины. По его словам, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и их союзники "решат, когда именно будут переданы самолеты, сколько мы предоставим и кто именно их предоставит". Эта новость прозвучала после того, как в пятницу, 19 мая, президент Джо Байден сообщил лидерам ведущих промышленно развитых стран, что Соединенные Штаты поддержат усилия по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16.

"Дискуссии касательно совершенствования военно-воздушных сил Украины – это отражение нашей долгосрочной приверженности поддержке ее усилий в области самообороны", – сказал этот высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Соединенные Штаты предоставить его стране истребители F-16, но до сих пор Байден отклонял его просьбы. В феврале Байден сказал в интервью ABC News, что в то время Украина не нуждалась в F-16.

"Пока я исключаю такую возможность", – заявил Байден, комментируя возможность отправки F-16 на Украину.

Ранее чиновники Франции и Польши выразили готовность предоставить Украине современные истребители F-16. Однако любая подобная передача самолетов американского производства должна осуществляться только с разрешения правительства Соединенных Штатов.

Новости о решении все же предоставить Украине F-16 появились, когда Байден приехал саммит Большой семерки в Японии.

По словам чиновника, совместные усилия Соединенных Штатов и их союзников по обучению украинских пилотов управлению этими самолетами могут стартовать уже в ближайшие недели. Обучение "будет проходить за пределами Украины, на площадках в Европе, и на его прохождение потребуются месяцы", добавил он.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан позже сообщил журналистам в Японии, что Байден поделился планами по поставкам истребителей с союзниками по Большой семерке.

"За последние несколько месяцев мы, наши союзники и партнеры сосредоточились на обеспечении Украины теми системами, оружием и обучением, в которых она нуждается, чтобы иметь возможность проводить эффективные наступательные операции весной и летом, –сказал Салливан. – Мы выполнили то, что обещали, мы дали Украине то, что ей нужно, основываясь на тесных консультациях между нашими и их военными, и теперь мы перешли к обсуждению способов усовершенствования потенциала ВВС Украины в рамках нашей долгосрочной приверженности поддержке усилий Украины в области самообороны".

Салливан дал понять, что истребители являются частью этих обязательств и что по мере реализации программы обучения в ближайшие месяцы Соединенные Штаты будут работать с союзниками над деталями поставок самолетов, в том числе обсуждать их количество.

Высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам политики Колин Каль (Colin Kahl) ранее сообщил Конгрессу, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 может занять "около 18 месяцев". Другие представители министерства обороны США отметили, что обучение может быть сокращено до шести-девяти месяцев в зависимости от предыдущей подготовки пилотов и уровня их знаний.

В своем выступлении на заседании комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Каль сказал, что на обновление украинских вооруженных сил посредством поставок самолетов F-16 может потребоваться до 11 миллиардов долларов. Лидеры Большой семерки пока не сообщили, кто будет платить за то, чтобы Украина получила эти самолеты.

В марте NBC News сообщил, что два украинских пилота приехали в Соединенные Штаты для проведения оценки, которая должна была показать, сколько времени потребуется, чтобы обучить их управлению ударными самолетами, в том числе F-16. Вашингтон также одобрил приезд еще 10 украинских пилотов в Соединенные Штаты для проведения дальнейшей оценки.