Киев намерен просить системы ПВО и ракеты на новой встрече в Рамштайне

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, она состоится на следующей неделе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Очередная встреча контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии пройдет на следующей неделе. Киев вновь попросит у партнеров системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним, сообщил в субботу министр обороны Украины Алексей Резников.

"Укрепление ПВО и противоракетной обороны (ПРО) остается нашим приоритетом №1. Наземные системы - от переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) до мощных батарей - и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Предыдущая встреча контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии прошла 21 апреля. После встречи глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина в настоящее время больше всего нуждается в системах ПВО наземного базирования. Резников рассказывал, что на встрече поднимал вопрос участия украинских силовиков в тренировочных миссиях Запада. Он официально попросил западных партнеров включить в программы подготовки, помимо военных, всех представителей сектора безопасности, в том числе пограничников и сотрудников Службы безопасности Украины.