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Военное обозрение

В сети появилась кадры с падением истребителя F/A-18 в Испании

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Источник изображения: topwar.ru

В Испании разбился истребитель. В сети публикуются кадры с падением этого самолёта неподалёку от промышленной зоны.

Речь идёт об истребителе F-18 (F/A-18), который на большой скорости приближался к поверхности под углом не менее 60 градусов.

За несколько десятков метров до столкновения с землёй лётчик совершил катапультирование. На данный момент о его состоянии не сообщается. Падение произошло в районе расположения военной базы в Сарагосе.

Самолёт, столкнувшись с поверхностью, взорвался. Причём после взрыва возникло внушительных размеров облако огня и дыма. Это даёт повод предположить, что самолёт имел существенные объёмы горючего в баках на момент падения. Также возможно, что он нёс и некоторое вооружение на своём борту.

К месту падения истребителя съехались экстренные службы. Идёт опрос свидетелей. Ведётся поиск бортовых самописцев F/A-18. Нет ли пострадавших на земле, пока тоже не сообщается.

Аналогичный самолёт разбился недалеко от Мадрида осенью 2017 года. Тогда лётчик погиб.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
F-18
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